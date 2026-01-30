李대통령 “양극화 돌파구는 ‘창업사회’… 창업 붐 일으킬 것”

이재명 대통령이 30일 국가창업시대 전략회의를 열고 “전통적인 방식으로 평범하게 고용되는 일자리를 만들어내는 건 한계가 있는 것 같다”며 “창업사회로 가야 한다”고 강조했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 열린 국가창업시대 전략회의 모두발언에서 “오늘이 ‘국가 창업 시대’ 즉 창업을 국가가 책임지는, 고용보다는 창업으로 국가의 중심을 바꾸는 첫날이 될 것”이라고 말했다.

이재명 대통령이 30일 청와대에서 열린 국가창업시대 전략회의 'K-스타트업이 미래를 만든다'에서 발언하고 있다. 뉴시스

이 대통령은 “요즘은 양극단이 공존하는 시대 같다. 오늘도 전광판이 파란색이냐 빨간색이냐 하며 주식시장의 활황을 보고 즐거워하는 사람이 있는 반면 저게 도대체 나와 무슨 상관이지, 세상은 좋아진다는데 내 삶은 왜 아무런 변화가 없고 오히려 더 나빠질까, 저거 다 사기다 이렇게 보는 양 측면이 공존한다”며 “양극화라고 하는 게 우리 시대의 모든 측면과 모든 분야에서 심각한 문제가 됐다”고 말했다. 이어 “평범함은 존중받거나 인정받지 못하는 시대가 된 것 같다”며 “요즘은 특별함·특출함·특이함·개성·창의성 이런 요소가 아니면 평범한을 갖고는 평범한 삶을 살 수 없는 상황이 돼가는 것 같다”고도 했다.

이 대통령은 불평등과 양극화가 사회적 갈등과 기회 총량의 부족을 불러왔다면서 기회 부족의 돌파구로 ‘창업사회’를 제시했다. 이 대통령은 “사회적으로 취약한 세대라고 할 수 있는 청년세대, 신규 진입세대인 청년세대들은 기회가 부족하다 보니 도전하면 실패할 거라는 생각이 훨씬 많다”며 “새로운 기회를 얻기도 어렵고 도전할 기회조차 주어지지 않는, 그래서 사회적 불만도 커질 수밖에 없는 상황이 돼간다”고 분석했다. 이 대통령은 이른바 ‘좋은 일자리’로 여겨지는 대기업·공공기관 등의 일자리는 전체 중 10∼20% 정도밖에 되지 않는다는 점을 지적하며 “우리 정부에서도 이 문제를 어떻게든 돌파구를 찾아보자고 한 게 창업이다. 창업사회로 가야 한다”고 제안했다.

이 대통령은 “우리 대한민국 국민들은 정말 뛰어난 역량을 갖고 있다. 감수성도 그렇고 교육수준도 그렇고 성실함이나 집요함, 손기술, 기능, 사회적 인프라 등 모든 여건이 아주 좋은데 전통적 방식으로 평범하게 고용되는 일자리를, 좋은 일자리를 만들어내는 건 한계가 있는 것 같다”면서 “요즘은 한국 문화와 한국에 대한 선호도가 높아지고 있는데 이런 것도 하나의 기회 요인”이라고 말했다. 그러면서 “이런 것도 하나의 기회 요인이다. 이 독특함이나 창의성 등 우리가 가진 강점들을 (기반으로) 기회를 만들어보자고 하는 게 모두의 창업 프로그램”이라고 설명했다.

창업 방식의 변화 필요성도 제기했다. 이 대통령은 과거에는 정부가 이미 성장한 기업들의 수출을 주로 지원했고 그다음 단계로는 스타트업을 키워주는 사업을 진행했다며 “이번에는 아예 씨앗을 만드는 것 자체를 한 번 지원해보자는 것이 오늘의 주요 주제가 아닐까 싶다”고 말했다. 이 대통령은 “일단 창업한 후에 가능성이 있는 데를 지원하는 스타트업이 우리의 최대치였는데 이제는 거기서 한 단계 더 나아가 아이디어 상태에서 아주 좋은 아이디어가 있다면 시작할 때부터 아예 정부가 지원을 해주자, 함께 책임 져주자는 방식을 생각해낸 것 같다”면서 “그래서 전국적으로 대규모로 경진대회 같은 것도 해보고 붐도 일으켜 보고 관심도 끌어내고 그런 것들을 하게 될 것”이라고 부연했다.

이 대통령은 이날 전략회의에서 한성숙 중소벤처기업부 장관으로부터 ‘모두의 창업 프로젝트’ 계획에 관한 보고를 받았다.