고양시, 빌보드 코리아와 '글로벌 음악도시 이미지 제고' 협약

경기 고양시는 글로벌 음악 미디어 브랜드 '빌보드 코리아'와 음악 도시 이미지 제고 및 문화 교류 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 29일 밝혔다.

협약식은 이동환 고양시장과 빌보드 코리아 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다.

협약을 통해 양 기관은 △ K-컬처 및 공연·음악 문화 활성화를 위한 교류·협력 방안 모색 △ 빌보드 브랜드와 연계한 문화행사 협력 모색 등에 대해 협력하게 된다.

빌보드는 전 세계 음악 산업의 흐름을 조명해 온 글로벌 미디어 브랜드로, 음악 차트와 산업 분석을 통해 대중음악 문화 전반에 대한 국제적 담론을 형성해 왔다.

빌보드 코리아는 이런 글로벌 네트워크를 바탕으로 한국 음악과 K-컬처의 국제적 확산을 조명하는 역할을 하고 있다.

시는 문화·예술과 공연을 도시 경쟁력의 핵심 자산으로 삼고 도시의 브랜드 가치를 높이기 위한 다양한 정책을 추진해 오고 있으며 이번 협약은 문화 도시를 비전으로 삼는 고양시와 글로벌 음악 미디어 플랫폼 간의 협력 가능성을 모색하는 계기로 평가된다.

고양시 관계자는 "이번 협약을 계기로 도시 인지도를 높일 수 있는 교류와 협력을 지속해 추진해 나갈 것"이라고 말했다.