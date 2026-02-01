돌봄·안전·일자리까지…천안시, 초고령사회 대응 해법은 ‘노인일자리’

단순 소득지원 아닌 지역경제 선순환 기여 구도로 간다

충남 천안시가 초고령사회에 대비해 노인일자리 정책을 단순 소득지원이 아닌 활동·돌봄·지역활동형일자리로 정착시키기 위해 체계적인 관리와 일자리 확대를 추진하고 있다.

시는 올해부터 ‘노인일자리 및 사회활동 지원사업’을 통해 어르신들이 일자리와 사회활동에 참여하며 활동적이고 생산적인 노후생활을 누리도록 지원하고 있다. 이를 통해 은퇴자들의 건강 증진과 복지 향상을 동시에 달성해 삶의 질을 높이고 건강수명 연장을 지원한다는 방침이다.

천안시가 운영하는 시니어스토어2호점에서 근무하는 은퇴자 모습.

◇5000명 넘는 어르신 참여…천안 전역서 일자리 운영

1일 천안시에 따르면 현재 9개 수행기관이 108개 노인일자리 사업단을 운영하며 5194명의 어르신들이 공익활동과 공동체사업, 취업지원 등에 참여하고 있다. 이들 사업을 통해 은퇴자들에게 공익활동, 공동체사업, 역량활용, 취업지원 등 다양한 유형의 일자리가 지역 전반에 걸쳐 제공되고 있다.

공익활동 분야에서는 환경정비·교통안전 지원·공공시설 관리 등이 이뤄지고 있다. 공동체사업은 카페·음식점·제조·판매형 사업 등 실질적인 수익 구조를 갖춘 일자리로 운영되고 있다. 취업지원형 일자리는 병원·미화·시설관리 등 민간 연계 분야로 확대되고 있다.

◇“돌봄·안전·지역서비스까지”…신노년 맞춤형 직무 확대

천안시는 단순 반복형 일자리를 넘어 신노년 세대의 경험과 역량을 활용한 ‘노인적합형 신직무’ 확대에 힘을 쏟고 있다. 지역사회 돌봄, 생활안전 지원, 취약계층 지원 등 사회적 도움이 필요한 영역에 노인이 참여하는 구조로다. 노인일자리 → 지역서비스 제공 → 사회적 비용 절감으로 이어지는 선순환 구조를 구축하고 있다.

특히 노인맞춤돌봄서비스 사업을 통해 혼자 생활이 어려운 취약노인에게 안부 확인, 가사 지원, 정서 지원, 외출 동행 등 맞춤형 서비스를 제공하며 돌봄 공백 해소에도 기여하고 있다. 올 1월말 기준 3개 수행기관에서 전담사회복지사와 생활지원사 등 돌봄 인력이 활동하며 3205명의 어르신을 지원하고 있다

지난해 8월 있었던 천안시 쌍용도 소재 시니어스토어2호점 개소식.

◇“일하는 노후가 곧 건강”…지역경제에도 긍정 효과

천안시는 노인일자리가 단순한 복지 예산 집행이 아닌 지역경제를 지탱하는 생활 기반 사업으로 자리잡도록 한다는 목표를 세웠다. 어르신들의 소득 보전은 물론, 지역 내 소비 확대와 공동체 활성화를 연결시켜 교통안전, 환경 개선, 돌봄 서비스 등 공공영역의 부담을 줄이는 효과도 나타나고 있다.

시는 2026년을 기점으로 지역 수요 기반 일자리를 추가 발굴하고, 사업 규모를 단계적으로 확대해 지속 가능한 노인일자리 체계를 구축할 계획이다.

윤은미 천안시 복지정책국장은 “노인일자리는 단순한 생계 지원을 넘어 삶의 활력과 사회 참여를 지키는 핵심 정책”이라며 “어르신의 삶의 질 향상과 지역경제 지속성 확보를 동시에 달성할 수 있도록 행정 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.