이틀 연속 AI 로봇 현장 투입 문제 언급한 李대통령, 왜?

이재명 대통령이 이틀 연속 인공지능(AI) 로봇의 산업 현장 투입 문제를 언급하며 AI 대전환은 피할 수 없는 흐름이고 대비책을 마련해야 한다고 강조했다. 현대자동차 노동조합이 사측의 생산 현장 내 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’ 도입 계획에 반발하고 나선 가운데 이 대통령이 연일 이 사안을 언급하면서 갈등 국면의 해법을 찾을지 이목이 쏠린다.

이재명 대통령이 30일 청와대에서 열린 국가창업시대 전략회의 'K-스타트업이 미래를 만든다'에서 참석자 발언을 듣고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 30일 청와대에서 열린 국가창업시대 전략회의 모두발언에서 “최근에 (현대차가) 아틀라스라고 하는 AI 로봇을 노동 현장에 투입한다고 하니 그 회사 주가가 올라가고 각광을 받는데 현장에서는 ‘저 로봇 들어오면 우리 일자리 없어지는데 저 로봇 설치를 막자’ 이런 운동을 하지 않나”라며 현대차 사태를 언급했다. 이어 “그 절박함도 우리가 이해할 수 있다”며 “(노동자들이) 암담하지 않겠나. 평생 안전하게 지켜오던 일자리에 이제 24시간 먹지도 자지도 않고 빛도 필요 없는, 전기만 꽂아주면 기계가 닳아갈 때까지 무작스럽게 일하는, 스스로 기능도 개선해가며 일하는 AI 로봇이 들어와 우리 일자리를 대체한다고 하니 얼마나 공포스럽고 불안하겠나”라고 심정적 공감을 표했다. 그러면서 이 대통령은 “결국 우리가 여기에 어떻게든 대응해야 한다”고 했다.

이 대통령은 앞서 전날 주재한 수석·보좌관 회의에서도 기술 발전에 따른 시대 변화를 ‘거대한 수레’에 빗대 “과거 증기기관이 도입될 때 기계 파괴 운동이 있었지만 흘러오는 거대한 수레를 피할 수는 없었다”고 말했다. 이 대통령은 “생산 로봇을 현장에 못 들어오게 하겠다고 어느 노동조합이 선언한 것 같은데 투쟁 전략의 일부겠지만 AI 로봇이 24시간 공장에서 일하는 세상이 곧 오게 돼 있다”라며 현대차 노조의 AI 로봇 반대를 직접적으로 언급했다. 이 대통령은 “생산수단을 가진 쪽이 엄청난 부를 축적하고 대다수 사람은 일자리를 찾기 어려운 극단적 양극화가 생각보다 빨리 오고 있다”며 대비책 마련 필요성도 제기했다.

이 대통령이 이처럼 연일 현대차 노조의 AI 로봇 도입 반대를 언급한 것은 AI 시대로의 변화를 늦추거나 막을 수 없고 그렇게 하는 것이 국가 발전에 바람직하지도 않다는 인식에 기반한 것으로 풀이된다. 이 대통령은 취임 이후 거듭 ‘AI 대전환’을 강조해오고 있다. 이재명정부는 미국·중국에 이은 ‘AI 3대 강국’으로의 도약을 핵심 국정과제로 설정하고 행동계획을 발표하는 등 AI 대전환 속도전을 이어가고 있다. 지난달 15일에는 국가AI전략위원회가 AI 3대 강국 도약을 위한 3대 정책축과 12대 전략분야, 98개 과제 및 정책 권고사항 300개를 담은 대한민국 인공지능 행동계획안을 발표한 바 있다. 위원회는 전체 권고사항 중 82%에 해당하는 247개를 올해 안에 끝내겠다는 목표도 제시했다.

정부가 이처럼 AI 대전환에 박차를 가하는 상황에서 제조업 등 산업 현장의 AI 도입도 불가피한 변화로 여겨진다. 이 대통령이 이날 국가창업시대 전략회의에서 고용이 아닌 창업 중심 국가로의 전환을 선언한 것도 이 같은 맥락에서 풀이할 수 있다. 이 대통령은 전략회의에서 AI 로봇 도입에 반대하는 노조 소속원들의 절박함을 이해한다며 “하지만 어떻게든 이런 흐름에 대응해야 한다. 결국 방법은 창업”이라고 강조했다.