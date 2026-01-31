메뉴보기메뉴 보기 검색

“아침엔 영하 10도, 오후부턴 기온 반전”…외출 전 꼭 확인하세요 [오늘날씨]

윤성연 기자 ysy@segye.com
토요일인 31일은 중부지방을 중심으로 아침 기온이 영하 10도 안팎까지 떨어지는 매서운 강추위가 이어진다. 전국이 고기압의 영향권에 들며 맑은 하늘을 보이겠지만, 새벽 사이 지표면 온도가 급격히 낮아지면서 출근길과 나들이객의 발걸음을 무겁게 할 전망이다.

 

주말이자 토요일인 31일 아침 중부지방을 중심으로 영하 10도 안팎의 한파가 이어지겠다. 다만 낮부터 기온이 오르면서 추위가 다소 누그러지겠다. 뉴시스    

다행히 이번 추위는 오후 들어 기세가 꺾인다. 서풍이 유입되면서 낮 기온은 영상권으로 올라서고, 평년 수준의 기온을 회복하며 추위가 다소 누그러질 것으로 보인다.

 

기상청은 "한파특보가 발효된 대부분의 중부지방과 전북북동부, 경북권에는 2월 1일까지 아침 기온이 -10도 안팎으로 매우 춥겠다"며 "바람도 약간 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠으니 건강관리에 유의해야겠다"고 예보했다.

 

전국 대부분 지역에 건조특보가 내려진 가운데 작은 불씨도 대형 화재로 이어질 수 있어 산불과 각종 화재 예방에 각별한 주의가 요구된다.

 

해안 지역을 중심으로는 순간풍속 55㎞/h 안팎의 강풍이 불 가능성이 있어 시설물 관리에도 주의가 필요하다.

 

해상에는 풍랑특보가 발효 중인 가운데, 동해 중부 먼 바다와 동해 남부 북쪽 바깥 먼 바다는 오전까지 바람이 30~60㎞/h(9~16㎧)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~3.5m로 매우 높게 일 것으로 보여 조업 중인 선박의 안전 주의가 필요하다.

 

아침 최저기온은 -15도~-2도, 낮 최고기온은 0~8도를 오르내리겠다.

 

주요 지역 아침 최저기온은 서울 -11도, 인천 -9도, 수원 -11도, 춘천 -14도, 강릉 -5도, 청주 -9도, 대전 -9도, 전주 -8도, 광주 -5도, 대구 -7도, 부산 -3도, 제주 2도다.

 

낮 최고기온은 서울 1도, 인천 -1도, 수원 1도, 춘천 2도, 강릉 6도, 청주 2도, 대전 3도, 전주 3도, 광주 5도, 대구 6도, 부산 8도, 제주 7도다.

 

미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음'~'보통' 수준으로 예상된다.

윤성연 기자

