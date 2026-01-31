“설 상차림이 무서워요” 마트 3사, 광어·삼겹살·달걀까지 ‘반값’ 투척

이번 주말, 대형마트들이 지갑 걱정을 덜어줄 대대적인 ‘물가 구원 투수’로 나선다. 반값 광어회부터 4000원대 달걀, 반값 삼겹살까지 먹거리 부담을 싹 씻어줄 알뜰 쇼핑 정보를 정리했다.

이마트 제공

31일 유통업계에 따르면 이마트가 '고래잇 페스타 주말 특가' 행사를 선보인다. 2월 1일까지 원물 기준 4kg 내외의 대형 사이즈 광어만을 활용한 '황제광어회(360g 내외, 팩)'를 해양수산부와 협력해 최대 50% 할인 판매한다.

정상가 4만3800원에서 신세계포인트 적립 시 20% 할인된 3만5040원에 판매한다.

행사카드로 결제 시 추가 30% 할인이 적용돼 2만1900원에 구매할 수 있다.

같은 기간 최근 고시세가 이어지고 있는 달걀 대표 상품인 '이맛란 30구(특란)'를 농림축산식품부와 협력해 정상가 대비 최대 39% 저렴한 4979원 특가에 선보인다.

미국산 소고기 '초이스 부채(냉장, 100g)'는 신세계포인트 적립 시 50% 할인된 1990원에, 파프리카는 3개 3990원 할인가에 판매한다.

롯데마트는 다음 달 4일까지 '밥상 물가 안정 기획전'을 진행한다.

인기 농산물을 합리적인 가격에 선보인다. '상생 제주 한라봉·천혜향(각 1.5kg, 국산)'을 각 9990원, 1만1990원에 판매한다.

딸기 전품목은 2팩 이상 구매 시 팩 당 2000원 할인을 제공한다.

밤고구마(100g)는 329원에 제공하고, 제주산 '상생 무'와 '제주 당근(1.5kg)'은 오는 1일까지 각 990원, 4990원에 구매할 수 있다.

해양수산부와 협업한 수산대전 행사와 카드 할인을 통해 '손질 민물장어 자포니카(100g)'는 3377원, '완도 활전복(중, 10마리)'은 1만2160원에 판매한다.

'손질 오징어(3마리)'는 20% 저렴한 8792원에 맛볼 수 있다. '수입 냉장 찜갈비(각 100g)'와 '수입산 LA갈비(1kg)'는 엘포인트 회원에게 할인 혜택을 제공한다.

홈플러스가 2월 4일까지 대표 상품과 단독 상품들을 엄선해 합리적인 가격에 내놓는 '홈플 히트상품 위크'를 진행한다.

마이홈플러스 멤버특가로 '한돈 YBD 황금돼지 삼겹살·목심'은 2월 1일까지 반값인 2150원에 판매한다. '휘라 노르웨이 생연어 구이용·횟감용'은 모두 40% 할인가에 제공한다.

'보먹돼 삼겹살·목심'은 행사카드 결제 시 40% 할인, '당당치킨 7종'은 6990원부터 맛볼 수 있다. 당당치킨 7종 구매 시 '프리미엄 치킨 무'도 증정한다.

홈플러스 자체 브랜드(PB) '심플러스(simplus)' 제품도 폭넓게 준비했다. '심플러스 아삭한 콩나물·숙주나물'은 각 1000원, 1100원에 판매하며 '심플러스 100% 국산콩 두부'는 3490원에 제공한다.

'미국산 백색 신선란'은 이달 31일부터 재고 소진 시까지 한 판 5990원에 판매한다.

'생생 강원도 춘천식 닭갈비·안동식 순살찜닭'은 멤버십 대상으로 2000원 할인한다.

롯데백화점이 병오년(丙午年) '붉은 말의 해'를 맞아 국내 싱글몰트 위스키 브랜드 김창수 위스키 증류소의 '김창수 위스키 붉은말 에디션'을 선보인다.

'김창수 위스키 붉은말 에디션'은 22만9800원에 30병 한정으로 판매한다.

이 제품은 김창수 대표가 엄선한 셰리 캐스크와 마데이라 와인 캐스크 숙성 원액 4가지를 최적의 비율로 블렌딩했다.

물을 섞지 않은 51.8%의 캐스크 스트렝스(Cask Strength) 제품으로 총 1356병만 한정 생산됐다.

전면 라벨에는 질주하는 붉은 말의 형상을 역동적인 묵화 기법으로 담아 시각적 강렬함을 더했다.

패키지 측면에는 '병오길창 천마행공(丙午吉昌 天馬行空)'이라는 문구를 기재해 새해 모든 고객이 천마행공의 기세로 승승장구하기를 바라는 기원을 담았다.

한편 하이트진로는 설 명절을 맞아 대표 맥주 브랜드 ‘테라’ 중심의 합리적이고 풍족한 마케팅 활동으로 소비자 기대에 부응한다.

고물가 경기침체로 소비자들의 명절 장보기가 부담이 되는 가운데 초저가, 한정판 용량인 ‘테라 321ml캔(321mlx24캔)’을 출시한다. 기존대비 대폭 할인한 파격가 제품을 테라의 출시일인 3월 21일을 상징하는 용량으로 선보인다. 설을 앞둔 2월 첫째주부터 전국대형마트 등 가정 채널을 통해 박스단위로 구매 가능하다.

명절 연휴 많은 가족이 모이는 소비자들의 편의성을 고려한 신규 패키지 ‘테라 냉장고 팩’도 내놓는다. ‘냉장고팩’은 말 그대로 냉장고에 박스 째 깔끔하게 보관 후 한 캔씩 꺼내 마실 수 있도록 디스펜서를 본 따 디자인한 아이디어 상품이다. 350ml용량 24캔으로 구성되며 2월 3주차부터 전국 대형마트 등 가정 채널을 통해 박스 단위로 구매 가능하다.