故이해찬 전 총리 발인 엄수…노제·영결식 뒤 세종에 안장

고(故) 이해찬 전 국무총리의 발인이 31일 엄수됐다.



발인은 이날 오전 6시 30분 서울대병원 장례식장에서 유족과 정계 인사 30여명이 참석한 가운데 진행됐다.

31일 고(故) 이해찬 전 국무총리의 영정이 서울 여의도 국회의원회관으로 들어서고 있다. 공동취재

장례 기간 상주 역할을 한 김부겸 전 총리와 윤호중 행정안전부 장관은 발인식 시작 전 고인에게 먼저 마지막으로 두 번의 절을 했다.



김민석 국무총리와 우원식 국회의장, 조정식 대통령 정무특보, 민주당 정청래 대표 등도 고인의 영정에 인사했다.



이들은 모두 침통한 표정을 숨기지 못하는 모습이었다.



발인이 시작되자 군 의장대는 고인의 영정과 이재명 대통령이 추서한 국민훈장 무궁화장을 차례로 들고 장례식장을 나섰다.



군 의장대는 태극기 관이 덮인 고인의 관을 장례식장 외부에 대기 중이던 운구 차량으로 옮겼다.



유족과 우 의장, 김 총리, 정 대표 등이 그 뒤를 따랐다.



민주당 한병도 원내대표, 추미애·김태년·김영배·한민수 의원, 윤호중·권오을 장관, 조국 대표 등은 운구 차량 앞에서 대기하고 있었다.

이재명 대통령이 31일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 고 이해찬 전 국무총리(민주평화통일자문회의 수석부의장) 영결식에서 헌화 후 이동하고 있다.

고인의 관을 실은 운구 차량 트렁크가 닫히자 이들은 일제히 묵념으로 고인의 가는 길을 애도했다.



발인에 이어 영결식은 이날 오전 9시 국회의원회관에서 진행된다.



그 전에 민주평화통일자문회의 사무실과 더불어민주당 당사에서 차례로 노제가 치러진다.



고인은 서초동 서울추모공원에서 화장을 마친 뒤 세종시 은하수공원에 안장된다.

<연합>