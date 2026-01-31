무례 논란 이관희, 홍진경에 고개 숙였다

농구선수 이관희가 MC 홍진경에게 한 무례 발언을 사과했다.

홍진경은 31일 인스타그램에 "#솔로지옥 #사과지옥"이라며 이관희 문자를 공개했다. 이관희는 "정말 좋아하는 누나인데 제 실수로 이렇게 논란을 만들어서 죄송합니다"라며 "재미 있으려고 한 말이 누나한테 상처를 준 것 같아 반성 많이 하고 있습니다. 전 욕 먹어도 괜찮지만, 누나 마음 상할 일은 절대 없었으면 좋겠습니다. 다시 한 번 죄송합니다"라고 전했다.

윤하빈(왼쪽), 이관희.

홍진경은 "관희야, 어제도 전화해 놓고 오늘 또 문자까지 아 진짜 사과 좀 그만해!"라며 "나도 방송하다 본의 아니게 말 실수 많이 해. 괜찮아 괜찮아. 넌 빨리 '찐천재' 나와서 농구나 가르쳐줘~ 이제 사과 그만~ 좋은 하루 보내"라고 했다.

이관희는 넷플릭스 '솔로지옥3' 출신이다. 26일 유튜브 채널 '농구선수갓관희'에서 '솔로지옥5'를 보며 "진경 누나는 연애도 잘 모를 것 같은데 저기서 연애 훈수를 두고 있는 게 화난다"고 털어놨다. 시즌3에 출연한 배우 윤하빈은 "결혼도 하고 아이도 있지 않느냐"고 물었고, 이관희는 "결혼하면 나보다 나은 거냐. 나도 결혼 할 것"이라고 했다.

이관희는 "(다른 패널) 한해·덱스·이다희는 인정하는데, 홍진경은 이해를 잘 못하겠다"며 "솔직히 나보다 연애를 잘 할 거라 생각하지 않는다. 나랑 안 맞는 것 같다"고 했다. '무례하다'는 지적이 쏟아지자, 해당 영상을 내렸다.

<뉴시스>