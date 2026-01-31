故이해찬 전 총리 영결식 눈물 속 엄수…"민주주의의 거목" 애도

김민석·정청래 울먹이며 "롤모델"·"당의 정신적 지주"…李대통령도 참석

고(故) 이해찬 전 국무총리의 영결식이 31일 오전 9시 국회 의원회관 대회의실에서 엄수됐다.



대회의실은 영결식 시작 전부터 고인의 마지막 길을 함께하기 위해 모인 정계 인사들로 가득 찼다.

이해찬 전 국무총리의 사회장 영결식이 엄수된 31일 서울 여의도 국회 의원회관에서 운구행렬이 영결식장을 나서고 있다.

맨 앞줄에는 이재명 대통령과 김혜경 여사, 우원식 국회의장, 김민석 국무총리, 노무현 전 대통령 배우자 권양숙 여사가 유족과 함께 자리했다.



더불어민주당에서는 정청래 대표, 한병도 원내대표, 조승래 사무총장, 박수현 수석대변인과 최고위원 등 지도부와 박지원·김주영·안도걸·문정복·한준호 의원 등이 참석했다.



국민의힘 소속인 주호영 국회부의장, 조국혁신당 조국 대표, 진보당 김재연 상임대표, 사회민주당 한창민 대표, 기본소득당 용혜인 대표 등 야권 인사들도 함께했다.



영결식에서는 이 전 총리의 장례위원회 상임집행위원장을 맡은 조정식 대통령실 정무특보가 먼저 "한평생 철저한 공인의 자세로 일관하며 진실한 마음, 성실한 자세, 절실한 심정으로 책임을 다한 민주주의 거목이자 한시대를 대표하는 정치인"이라며 고인의 약력을 보고했다.

조정식 대통령 정무특보가 31일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 이해찬 전 국무총리 영결식에서 고인의 약력을 보고하고 있다.

이어 김 총리가 조사를 하고 우 의장, 정 대표, 백낙청 서울대 명예교수, 한명숙 전 국무총리가 각각 추도사를 했다.



김 총리는 "민주주의도 대한민국도 고인에게 빚졌다"며 "고문과 투옥에도 민주주의를 지켰고 민주 세력의 유능함을 보여 후배들 정치진출에 길을 냈다"고 말했다.



그는 고인을 "은인", "역대 최고의 공직자", "롤 모델"이라고 지칭하며 "여쭤볼 게 아직 많은데, 판단할 게 너무 많은데, 흔들림도 여전한데 이제 누구에게 여쭤보고 누구에게 판단을 구하고 누구에게 의지해야 하나"라며 울먹였다.



우 의장은 "이해찬이라는 이름은 대한민국 민주주의 역사 그 자체였다"며 "1982년 춘천교도소에서 함께 수감생활을 하던 때 몸은 가두어도 민주주의는 가둘 수 없다는 당신의 말을 앞장서 보여주셨다"고 회고했다.



이어 "선배님은 늘 불의 앞에 준엄했고 시대의 변화에 치열했고 국민 앞에선 따뜻했다"며 "언제나 공적인 일에는 몸을 살피지 않고 앞장서며 '선공후사'를 실천하던 일생에서 우리는 공직자의 소명 의식과 책임감이 뭔지 깊이 깨달았다"고 말했다.



정 대표는 "이 전 총리님의 일생은 모든 발걸음이 전부 대한민국을 위한 것이었다"며 고인을 "탁월한 지도자", "민주당의 정신적 지주", "당내 최고의 전략가"라고 평가했다.



정 대표는 눈물을 애써 참으며 "올바른 정치의 표상이셨던 이 전 총리님과 동시대에 함께했다는 것이 자랑스럽다. 참 엄하시지만 따뜻했던 분, 민주당의 거목, 이 전 총리님을 오래오래 기억하겠다"고 애도했다.

이재명 대통령 내외, 권양숙 여사, 우원식 국회의장, 김민석 국무총리 등 참석자들이 31일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 이해찬 전 국무총리 영결식에서 국민의례를 하고 있다.

영결식은 고인의 일생이 담긴 추모 영상 상영에 이어 헌화를 끝으로 종료됐다.



이에 앞서 발인식이 서울대병원 장례식장에서 엄수됐으며, 민주평화통일자문회의 사무실과 더불어민주당 당사에서는 노제를 지냈다.



민주당 당사 노제에는 정 대표와 한병도 원내대표를 포함한 의원 50여명이 참석했다.



고인은 서초동 서울추모공원에서 화장된 뒤 세종시 은하수공원에 안장된다.

<연합>