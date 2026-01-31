李대통령 부부, 故이해찬 총리 영결식 참석…연신 눈물

침통한 표정으로 김혜경 여사와 헌화…유족 손 잡고 위로

마지막 운구 행렬까지 말없이 지켜봐…유족에 고개 숙여 인사

이재명 대통령은 31일 오전 국회에서 열린 고(故) 이해찬 전 국무총리의 영결식에 참석해 눈물을 흘리며 애도를 표했다.



이 대통령은 부인 김혜경 여사와 함께 검은 정장을 입고 근조 리본을 가슴에 달고서 영결식장을 찾았다.

이재명 대통령, 김혜경 여사가 31일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 고(故) 이해찬 전 국무총리 영결식에서 눈물을 훔치고 있다.

이 대통령과 김 여사는 침통한 표정으로 고인의 영정이 들어오는 모습을 지켜봤다.



이후 유족과 나란히 앉아 조정식 대통령 정무특보가 낭독하는 고인의 약력을 들었다. 약력 낭독을 시작하기에 앞서 이 대통령은 고인의 배우자 김정옥 여사의 손을 붙잡고 위로하기도 했다.



이 대통령과 같은 줄 좌석에는 우원식 국회의장, 김민석 국무총리, 고(故) 노무현 전 대통령의 배우자 권양숙 여사 등이 동석했다.



이 대통령은 김 총리가 울먹이며 낭독한 조사를 애통한 표정으로 들었고, 김 여사는 여러 차례 손수건으로 눈가를 닦아냈다.



우원식 국회의장과 더불어민주당 정청래 대표 등이 추도사를 읽는 동안 이 대통령은 두 손을 앞으로 모아 깍지를 끼고 고개를 숙인 채 생각에 잠긴 듯한 모습을 보였다.

이재명 대통령이 31일 서울 여의도 국회 의원회관에서 진행된 이해찬 전 국무총리 영결식에서 헌화 후 자리로 돌아가고 있다.

이어진 추모 영상에는 이 대통령이 지난해 5월 대선 당시 세종시 유세에서 이 전 총리를 "우리 민주당의 큰 어른"이라고 소개하자 고인이 '지금은 이재명'이라는 문구가 적힌 선거 운동복을 입고 손을 흔드는 장면이 담겼다.



정부 출범 후 고인이 민주평화통일자문회의 수석부의장을 맡으면서 이 대통령과 함께 손을 잡고 걷거나 행사에 참석한 모습도 소개됐다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 31일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 엄수된 고 이해찬 전 국무총리 영결식을 마친 뒤 고인의 마지막 길을 배웅하며 뒤따르고 있다.

추모 영상이 끝나자 이 대통령은 끝내 눈물을 참지 못하고 여러 차례 손수건으로 눈가를 훔쳤다.



이 대통령 부부는 이후 단상 위로 올라가 말없이 고인의 영정 앞에 헌화했으며, 영결식이 끝난 뒤에는 유족과 함께 이 전 총리의 운구 행렬을 뒤따라 걸었다.



고인을 실은 운구 차량이 영결식장을 떠날 때까지 이 대통령은 슬픔을 감추지 못하는 표정으로 가만히 이를 지켜봤다.



운구 차량이 떠난 뒤 이 대통령은 이를 뒤따라가는 유족에게 고개를 숙여 인사하며 배웅했다.

<연합>