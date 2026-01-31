박명수 "연예인 걱정은 하는 거 아닙니다"…예능 거성의 화끈 소신발언

유튜브 채널 '할명수'

방송인 박명수가 화끈한 소신 발언으로 이목을 집중시켰다.

지난 30일 박명수 유튜브 채널 '할명수'에는 '상하이 음식이 맛있어서 실수로 너무 많이 먹었어요 상하이 1편'이라는 제목의 영상이 게시됐다.

해당 편은 중국 상하이에서 10끼를 꽉채워 먹는 먹방기 영상으로, 박명수는 가장 먼저 중국 상하이의 핫플레이스 난징루에 도착했다.

그는 민물고기 요리를 시작으로 양념갈비 만두, 새우 완자탕, 상하이 스타벅스 리저브 한정메뉴(음료, 케이크), 파기름면, 홍소육, 지스 볶음밥, 오이무침, 마라꼬치, 마오타이 게살찜까지 상하이의 다채로운 음식을 맛봤다.

4끼 째 먹으러 온 식당에서 스태프는 박명수에게 "선배님 살이 좀 빠지셨네요"라고 물었다.

이에 박명수는 "아냐 나 거의 70kg 똑같애"라고 답했고, 스태프는 "구독자 분들이 걱정하시던데..."라고 말했다.

그러자 박명수는 "연예인 걱정은 하는 거 아니에요. 연예인 걱정하지 마시고"라고 시원한 답변을 전했다.

그러다 옆 방에서 한국어가 들리자 "이 안에 한국분들이 많다. 말조심하겠다. 다른 유튜버 욕하다 걸렸다"고 농담을 던져 웃음을 안겼다.

한편, 박명수는 개인 유튜브 채널 '할명수'에서 다양한 콘텐츠를 선보이고 있다. 영상은 매주 금요일 오후 5시 30분마다 공개된다.