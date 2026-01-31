9개월 만에 구제역 발생…인천·김포 긴급 예방접종

올해 처음으로 국내에서 구제역이 발생하자 방역 당국은 소독과 방역 점검을 강화하기로 했다.

구제역 중앙사고수습본부는 31일 회의를 열고 구제역 발생 상황과 방역대책을 점검했다. 전날 인천 강화군 소 사육 농장에서 올해 첫 구제역이 발생한 데 따른 것이다.

31일 구제역이 발생한 인천 강화군 한 한우농장 앞에서 방역본부 관계자들이 출입을 통제하고 있다. 연합뉴스

중수본은 인천과 경기 김포시 위기 경보를 ‘관심’에서 ‘심각’으로 올리고, 그 외 지역은 ‘주의’로 높였다.

해당 농장 출입을 통제하고 확산 방지를 위해 초동방역팀과 역학조사반을 파견해 역학 조사 중이다. 이 농장에서 사육하던 소 246마리는 긴급행동지침(SOP)에 따라 살처분할 계획이다.

중수본은 인천과 경기 김포시 우제류 농장과 축산 관계시설 종사자, 차량에 대해 48시간 일시 이동중지 명령을 내렸으며 시설과 차량에 대한 일제 소독·세척을 진행한다. 이 지역 우제류 농장 1008곳의 9만2000마리를 대상으로 이날부터 다음 달 8일까지 긴급 예방접종과 임상검사도 시행한다.

구제역은 소, 돼지, 양, 염소 등 발굽이 둘로 갈라진 동물(우제류)에 감염되는 질병이다. 전염성이 강하고 치사율이 높아 제1종 가축전염병에 속한다. 국내 구제역 발생은 지난해 4월 이후 9개월 만이다.

구제역은 최근 몇 년간 증가 추세를 보인다. 2019년에 3건 발생했고, 2023년 11건, 2025년엔 19건 발생했다.

31일 구제역이 발생한 인천 강화군 한 한우농장 인근에서 방역차가 방역을 하고 있다. 연합뉴스

구제역이 확산해 소고기나 돼지고기의 공급이 감소하면 가격 상승 요인으로 작용할 수 있다. 중수본은 “이번에 살처분한 246마리는 전체 한우 319만마리의 0.007%로 수급에 미치는 영향은 미미하다”고 밝혔다.

김민석 국무총리는 이날 농림축산식품부에 “발생 농장 출입 통제, 살처분, 일시 이동중지 및 집중소독 등 SOP에 따른 방역 조치를 차질 없이 추진하라”고 지시했다.

김종구 농식품부 차관은 “관계기관과 인천시에서는 긴급 백신 접종, 소독 등 방역에 총력 대응해달라”며 “백신 접종 관리가 미흡한 농가들에서 추가 발생 가능성도 있는 만큼 농가들이 구제역에 경각심을 갖고 방역 수칙을 지킬 수 있도록 상황 전파와 교육·홍보를 철저히 해달라”고 당부했다.