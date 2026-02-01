“‘냉동고 한파’ 끝이 아니다?” 오늘 밤 또 눈 예보…일요일 기온 보니 [오늘날씨]

수도권·내륙 중심 밤사이 ‘기습’ 눈 소식…최고 5cm 쌓이는 곳도

일요일인 1일은 일부 중부지방과 경북을 중심으로 아침 기온이 영하 10도 안팎으로 매우 춥겠다. 바람도 약간 강해 체감온도는 더 낮겠다.

냉동고 한파가 주말을 지나 점차 누그러질 것으로 전망된다. 뉴스1

기상청은 "새벽부터 오전 사이 충청권과 전라권에, 밤부터 수도권과 강원 내륙·산지에 비 또는 눈이 내리겠다"고 예보했다.

한파특보가 발효된 경기북부와 강원내륙·산지, 충북중·북부, 경북중·북부내륙, 경북북동산지를 중심으로 아침 기온이 영하 10도 안팎으로 낮아 매우 춥겠다. 일부 강원내륙·산지는 영하 15도 안팎이다.

하늘은 수도권과 강원도는 대체로 맑다가 오후부터 흐려지겠다. 그 밖의 전국은 대체로 흐리다가 충청권은 오전부터, 남부지방과 제주도는 오후부터 맑아지겠다. 다만 충청권은 다시 밤부터 차차 흐려지겠다.

새벽부터 오전 사이 충남권과 충북중·남부, 전북, 전남권(남해안 제외), 제주도산지에 눈이 내리는 곳이 있겠다. 인천·경기남부와 충북북부, 전남남해안, 경상서부내륙은 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다. 제주도(산지 제외)는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지거나 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다.

예상 적설량은 △서해5도 1㎝ 미만 △충남 서부 1㎝ 안팎 △대전·세종·충남동부, 충북 중·남부 1㎝ 미만 △전북 서해안 1~3㎝ △전북 내륙, 전남권(남해안 제외) 1㎝ 안팎 △제주도 산지 1㎝ 미만 등이다.

예상 강수량은 △서해5도 1㎜ 미만 △충남 서부 1㎜ 안팎 △대전·세종·충남동부, 충북 중·남부 1㎜ 미만 △전북, 전남권(남해안 제외) 1㎜ 안팎 △제주도 산지 1㎜ 미만 등이다.

1일 밤부터 2일 아침 사이 전국 대부분 지역에 많은 눈이 내릴 가능성이 있다. 비 또는 눈이 내리는 지역에서는 가시거리가 짧고 미끄러운 곳이 많겠고, 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠으니 차량 운행 시 감속해야 한다.

제주도를 제외한 전국 대부분 지역에 건조특보가 발효된 가운데, 대기가 매우 건조해 산불 및 각종 화재 예방에 유의해야 한다.

당분간 해안 지역을 중심으로 바람이 순간풍속 55㎞/h(15m/s) 안팎으로 강하게 부는 곳이 있겠으니 시설물 관리와 안전사고에도 유의해야겠다.

아침 최저기온은 -14~-1도, 낮 최고기온은 0~7도를 오르내리며 평년(최저 -12~0도, 최고 0~7도)보다 낮겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 -7도, 인천 -6도, 수원 -8도, 춘천 -12도, 강릉 -4도, 청주 -6도, 대전 -6도, 전주 -4도, 광주 -2도, 대구 -4도, 부산 -1도, 제주 4도다.

낮 최고기온은 서울 2도, 인천 1도, 수원 2도, 춘천 2도, 강릉 4도, 청주 3도, 대전 4도, 전주 4도, 광주 5도, 대구 5도, 부산 7도, 제주 8도다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 '보통' 수준이 예상된다. 다만 충북·광주·전북은 늦은 오전에 일시적으로 '나쁨' 수준을 보이겠다.