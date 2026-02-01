“아직도 벽 쪽으로 거세요?”…화장실 휴지, ‘이 방향’ 아니면 세균닦개 됩니다

135년 전 특허 도면이 증명한 ‘국룰’, 변기 물 내릴 때 세균 폭풍 피하려면?

벽에 딱 붙은 휴지, 사실상 ‘변기 옆 타일’ 닦아 쓰는 꼴…노로바이러스 주의

“사소한 습관이 가족 건강 위협해, 지금 당장 휴지걸이 방향 확인해보세요”

“아니 여보, 휴지 좀 제발 반대로 걸지 말라니까? 쓰기 불편하다구!”

변기 물을 내리는 순간 발생하는 미세 비말이 화장실 벽면과 휴지를 오염시키는 주범이다. 사진=김현주 기자

혹시 아침부터 화장실 휴지 거는 방향 때문에 가벼운 실랑이를 벌이진 않으셨나요. 탕수육 ‘부먹·찍먹’ 논쟁만큼이나 타협점을 찾기 힘든 게 바로 이 휴지 방향 문제입니다. 풀리는 쪽이 벽을 타고 내려가는 ‘언더(Under)’파와 바깥으로 향하는 ‘오버(Over)’파의 대립은 생각보다 팽팽하죠.

단순히 취향 차이 아니냐고요? 천만에요. 이건 ‘위생’과 ‘과학’의 문제입니다. 무심코 벽 쪽으로 휴지를 걸어뒀다간, 나도 모르는 사이에 가족들이 세균 덩어리로 뒤덮인 휴지를 쓰게 될 수도 있습니다. 135년 묵은 논쟁, 오늘부로 깔끔하게 정리해 드립니다.

◆변기 물 내리는 순간, 화장실은 ‘세균 파티’

1일 해외 연구 결과들을 종합해보면 화장실은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 역동적인(?) 공간이다. 특히 변기 물을 내리는 그 짧은 순간, 눈에 보이지 않는 공포가 시작된다.

미국 콜로라도 대학교 볼더 캠퍼스 연구팀이 녹색 레이저로 촬영한 영상을 보면 기가 막힌다. 물을 내리자마자 비말(물방울)이 마치 불꽃놀이처럼 솟구쳐 오르는데, 그 속도가 초당 2m에 달한다. 이 미세 물방울들은 8초 만에 1.5m 높이까지 치솟아 천장을 찍고, 벽을 타고 화장실 구석구석으로 퍼져나간다.

문제는 이 물방울 속에 대장균, 노로바이러스, 살모넬라균 같은 병원균이 득실거린다는 점이다. 소변과 대변 입자가 섞인 ‘오염된 에어로졸’이 화장실 벽면에 찰싹 달라붙는 것이다.

◆벽에 닿은 휴지, 사실상 ‘세균 배양소’

여기서 휴지 방향이 결정적인 역할을 한다. 만약 당신이 휴지를 벽 쪽(Under)으로 향하게 걸어뒀다고 가정해보자.

변기에서 튀어 오른 오염 물질은 타일 벽면에 가장 많이 묻는다. 벽 쪽으로 풀린 휴지는 이 오염된 벽과 끊임없이 마찰하고 접촉한다. 축축한 습기까지 더해지면 휴지는 그야말로 세균이 번식하기 딱 좋은 ‘배양소’가 된다. 영국 국민보건서비스(NHS) 역시 세균이 타일 같은 표면에서 꽤 오래 생존한다고 경고한 바 있다.

휴지를 뜯을 때를 생각해보라. 휴지가 벽에 붙어 있으면 손가락 마디가 벽을 훑을 수밖에 없다. 벽에 묻은 세균이 손으로 옮겨오고, 그 손으로 다시 뒤처리를 하는 끔찍한 악순환이 반복되는 셈이다.

◆135년 전 발명가의 ‘큰 그림’…정답은 ‘오버(Over)’

백번 양보해서 과학적 근거를 못 믿겠다면, 이 물건을 만든 사람의 의도를 보면 된다.

1891년 세스 휠러가 등록한 두루마리 휴지 특허(번호 459,516) 도면을 찾아보면 답은 명확하다. 도면 속 휴지는 아주 당당하게 ‘바깥쪽(Over)’을 향해 그려져 있다. 발명가는 애초에 벽과 휴지 사이의 공간을 띄워 위생적으로 사용할 수 있도록 설계했던 것이다.

튀어 오르는 미세 비말은 눈에 보이지 않는 세균 폭탄이다. 이 비말들이 화장실 벽면과 휴지에 붙어 가족 건강을 위협할 수 있다. 사진=김현주 기자

호텔 화장실에 가면 휴지 끝이 항상 바깥쪽으로 예쁘게 접혀 있는 걸 볼 수 있다. 이게 단순히 보기에 좋아서가 아니다. “청소부가 벽을 만지지 않고 휴지를 세팅했다”는 위생의 증거다.

결론은 났다. 지금 화장실 문을 열고 확인해보자. 만약 휴지가 벽을 타고 내려오고 있다면, 주저 말고 방향을 바꿔 끼우시라. 그 1초의 수고로움이 우리 가족을 눈에 보이지 않는 세균 폭탄에서 구해낼 테니 말이다.