李대통령의 ‘부동산 최후통첩‘ "마지막 기회였음을 곧 알게 될 것”

이재명 “부동산 정상화는 5천피, 계곡 정비보다 훨씬 쉽고 더 중요한 일”



이재명 대통령은 31일 “‘망국적 부동산’의 정상화가 불가능할 것 같은가”라며 “표 계산 없이 국민을 믿고 비난을 감수하면 될 일”이라면서 주택시장 안정화에 대한 강한 의지를 드러냈다.

국민의힘이 이 같은 언급을 비판하자 이 대통령은 심야에 장문의 글로 반박한 뒤 “말 배우는 유치원생처럼 말을 제대로 못 알아듣는 분들이 있다”며 날을 세웠다.

이재명 대통령. 사진 = 뉴스1

이 대통령은 이날 오전 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정에 ‘집 주인들 백기 들었나, 서울 아파트값 급브레이크’라는 제목의 기사를 소개하며 “비정상의 정상화, 부동산 투기는 실패할 것 같나요”라는 글을 올렸다.

해당 기사에는 정부가 부동산 세제 개편 검토 가능성을 언급한 이후 서울 아파트값이 소폭 하락했다는 내용이 담겼다. 이 대통령은 과거 경기지사 시절 계곡·하천 불법시설 정비사업을 펼친 일을 거론하며 “불법 계곡의 정상화로 계곡 정비를 완료했다”고 언급했다. 또 “불법과 부정이 판치던 주식시장을 정상화해 5천피(시대)를 개막했다”고 덧붙였다. 그러면서 “부동산 정상화는 5천피, 계곡 정비보다 훨씬 쉽고 더 중요한 일”이라고 강조했다. 이 대통령은 “기회가 있을 때 잡으시길 바란다. 이번이 마지막 기회였음을 곧 알게 될 것”이라고 덧붙였다. 이는 집값 상승을 기대하며 매물을 내놓지 않고 있는 일부 투기성 다주택자 등을 겨냥한 경고로 해석된다.

이를 두고 국민의힘 박성훈 수석대변인은 “그렇게 쉬운 부동산 정상화를 왜 아직까지 하지 못하고 있는지, 국민은 대통령의 현실 인식에 어처구니가 없을 뿐”이라는 논평을 냈다.

그러자 이 대통령은 이날 오후 11시 49분쯤 이런 비판을 다룬 기사를 인용한 뒤 “언어 해득 능력을 아직 완전히 갖추지 못한 분들을 위해 ‘쉽다’는 말의 정확한 의미를 자세히 풀어 쓴다”고 재차 글을 올렸다.

이 대통령은 ‘쉽다’는 표현에 관해 “계곡 정비나 주가 5천 달성이 세인들의 놀림거리가 될 만큼 불가능해 보이고 어려웠지만 총력을 다해 이뤄냈다”며 “집값을 안정시키는 일이 그것보다야 더 어렵겠느냐(라는 뜻)”라고 설명했다.

사진=이재명 대통령 엑스

이어 “집값 안정은 무슨 수를 써서라도 반드시 성공시킬 것”이라며 “‘곱버스’처럼 손해 보지 말고, 다주택자는 오는 5월 9일까지 양도세 중과 면제하는 마지막 기회를 활용해 감세 혜택 누리며 이번 기회에 팔라는 말”이라고 덧붙였다.

곱버스는 주가지수 하락 시 2배씩 수익을 보는 인버스 레버리지 투자 상품을 의미한다. 최근 급격한 코스피 상승으로 이 상품에 투자한 이들이 큰 손해를 봤다.

이 대통령은 “법적으로, 정치적으로 가능한 수단은 얼마든 있다”며 “정부 정책이 합리적이고 정당하며 국민의 지지를 받고 법적 근거를 가졌다면 사익에 근거한 일부의 저항은 성공할 수 없고 결국 손실을 입는다”고 경고했다.

이어 “결론적으로 정부는 의지와 수단을 모두 가지고 있으니, 정부 정책에 맞서 손해 보지 말고 기회가 있을 때 놓치지 말고 감세 혜택을 누리며 다주택을 해소하기를 바란다”고 재차 강조했다.