“현차 가고 싶다더니 다 옛말?”…삼성전자, 3년만에 ‘꿈의 직장’ 1위 탈환

불과 1, 2년 전만 해도 ‘킹산직’ 열풍을 일으켰던 현대자동차가 독주하는 분위기였지만, 올해는 그 흐름이 묘하게 바뀌었다. 월급날 통장에 찍히는 숫자와 회사의 미래 가치 사이에서 직장인들의 마음은 다시 ‘관리의 삼성’으로 기울었다.

블라인드 제공

1일 직장인 익명 커뮤니티 플랫폼 블라인드가 지난해 1월 1일∼12월 31일 '가장 일하고 싶은 100대 기업' 설문 응답 23만 6천106건을 분석한 결과에 따르면 삼성전자가 1위를 차지한 것으로 나타났다.

삼성전자가 이 항목에서 정상에 오르기는 2022년 이후 3년 만이다.

삼성전자를 가장 일하고 싶은 기업으로 꼽은 응답자들 소속 회사와 신분을 보면 LG전자 직장인과 공무원이 상당수였다.

반면 2023년부터 2년간 1위를 차지했던 현대자동차는 이번 조사에서 6위로 내려앉았다.

2023년에는 8위에서 2024년에는 4위로 올랐던 기아는 이번에 두 계단 또 상승해 2위에 등극했다.

쿠팡과 SK하이닉스는 재작년에 이어 2년 연속 각각 3위와 5위를 유지했다. 토스 운영사 비바리퍼블리카가 3계단 오른 4위 자리를 꿰찼다.

이어 7위∼10위는 한화에어로스페이스, 네이버, 현대오토에버, 포스코 순으로 나타났다.

전반적으로 반도체·자동차·방산 관련 제조업과 정보통신(IT) 기반의 대기업이 최고 수준의 인기 직종으로 꼽혔다는 분석이 나온다.

상위 20위권으로 범위를 넓히면 한국전력공사(12위), 한국가스공사(13위), 한국철도공사(15위), 서울교통공사(17위), 국민건강보험공단(18위) 등 공기업이 다수 포함됐다.

또 넥슨(11위), 크래프톤(14위)과 같은 게임 업계와 빗썸(16위), 카카오뱅크(19위), 당근마켓(20위) 등 금융·IT 플랫폼 기업에 대한 선호도 역시 높았다.