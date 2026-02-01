강원경찰청, ‘전국 최초’ 기동대 민생치안 현장에 집중 배치

강원경찰청이 범죄예방 등 도민 안전과 다가오는 설 명절 치안유지를 위해 오는 2일부터 강원경찰 모든 기동대 가용경력을 민생치안 최일선인 지구대∙파출소에 집중배치한다고 1일 밝혔다.
이번 배치는 강력범죄, 생활밀착형 범죄 등에 대해 주민안전을 강화해 달라는 도민들의 의견을 적극 수용하고 민생치안 역량 강화라는 국정기조에 맞춰 추진됐다.
전국 최초로 치안수요가 많은 지구대∙파출소에 기동대 경력을 선도적으로 배치함으로써 지역경찰과 함께 112신고 대응, 가시적 예방순찰 등 범죄예방∙대응역량을 대폭 강화할 방침이다.
또 112신고 등 빅데이터, 지역경찰 인력 등을 분석해 원주 단계, 춘천 남부, 강릉 동부 등 7개 경찰서 27개 지구대∙파출소에 배치∙운용할 예정이다.
이에 따라 지역경찰은 현재 1748명에서 1890명으로 142명(7.58%) 증원 효과가 나타날 전망이다.
일선 지역경찰은 그간 경찰관 부족으로 현장 부담이 컸다. 아울러 잦은 야간 자원 근무로 피로도가 누적되어 왔다. 지역경찰들은 이번 조치와 관련해 "현장대응이 한층 원활해지고 인력난 해소에도 큰 도움이 될 것’이라며 긍정적인 반응을 보였다.
최현석 강원경찰청장은 "국민안전을 위한 법질서 확립 및 민생치안 역량 강화라는 국정기조에 맞춰 선제적으로 경찰력의 운영 패러다임을 전환, 도민들이 보다 더 안전하게 지낼 수 있도록 현장중심 치안활동을 적극 전개하겠다"고 강조했다.
이외에도 최 청장은 부임 후 중복된 임무를 수행하던 일반당직제를 폐지해 당직비 약 4천만원을 절감, 인력 낭비를 막고 당직 휴무로 발생하는 업무 공백을 최소화하는 등 성과를 내고 있다. 절감한 예산을 수사 출장비로 활용하며 비효율적인 제도 개선에도 힘쓰고 있다.