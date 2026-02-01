보이스피싱 신고 ‘1394’로 통합…‘일상(13)을 구(9)하는 사(4)람들’

보이스피싱 통합 신고가 이달부터 대표번호 ‘1394’로 운영된다. ‘일상(13)을 구(9)하는 사(4)람들’이라는 의미가 담겼다.

경찰청은 ‘전기통신금융사기(보이스피싱) 통합대응단’이 1일부터 통합 신고 대표번호 1394를 운영한다고 밝혔다. 기존에는 1566-1188을 통해 보이스피싱 상담·제보를 접수했는데 외우기가 어렵고 스팸 전화 또는 광고성 번호 같다는 지적이 있었기 때문이다.

통합대응단이 과학기술정보통신부로부터 부여받은 특수번호 1394는 일상을 구하는 사람들이라는 의미가 담겼다. 1394로 전화하면 보이스피싱 관련 피해 상담부터 전화번호·사이트 제보, 관계기관 연계조치 등 통합지원을 받을 수 있다. 피싱에 사용된 번호는 차단조치가 이뤄진다.

피싱 피해가 발생한 긴급 상황일 때는 112를 통해서도 대처할 수 있다. 통합대응단은 국민 혼란을 줄이기 위해 기존 번호도 병행 사용할 예정이다.

경찰청은 지난해 9월 통합대응단 신고센터가 24시간 운영을 시작한 이후 상담 건수가 전년 동기 대비 23% 증가한 11만2972건으로 집계됐다고 설명했다.

통합대응단 관계자는 “앞으로도 관계부터 및 민간과 긴밀히 협력해 전기통신금융사기 피해를 사전에 차단하고 국민의 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.