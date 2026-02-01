포항 대표하는 랜드마크 ‘해오름대교’ 개통

경북도는 2일부터 포항시 남구 송도동에서 북구 항구동을 잇는 해상교량인 해오름대교를 개통한다고 1일 밝혔다.

해오름대교로 불리는 효자~상원간 도로는 연장 1.36㎞ 구간에 교량 395m, 접속도로 965m 등 사업비 748억원을 투입했다. 포항 남구 송도동과 북구 항구동 사이 바다를 가로지르는 왕복 4차로 교량으로 지역 주민들의 30년 숙원 사업이었다. 2021년 착공해 5년 만에 준공했다.

해오름대교. 포항시 제공

도로 개통으로 송도해수욕장과 영일대해수욕장 간 이동시간을 애초 10분에서 3~4분대로 줄어든다. 포스코를 포함한 인근 산업단지 출퇴근 차량의 이동시간도 줄어 도심 교통량 분산 효과가 클 것으로 도는 기대하고 있다.

해오름대교는 동해의 일출을 조망할 수 있는 전망대를 주탑 내부에 설치해 시민들이 언제든지 이용할 수 있다. 야간에는 사계절 경관조명을 설치해 볼거리를 더한다. 포항국제불빛축제와 운하축제 등 포항 지역 관광자원과 연계해 지역 상권 및 관광 활성화에도 크게 기여할 것으로 도는 예상하고 있다.



해오름대교라는 이름은 주민 투표를 통해 최정 선정했다. 해오름대교 개통으로 인한 교통 변화에 대응하고자 대교로 진입하는 영일대사거리와 수협사거리를 비롯한 주변 20여 개 교차로의 신호시스템을 조정했다. 남·북구 주요 간선도로의 원활한 소통을 위해 주정차 단속도 강화한다.

이철우 지사는 “해오름대교는 경북 유일의 해상전망대를 갖춘 해상교량이다”며 “영일만의 새로운 볼거리를 제공하고 포항으로 관광객을 유입시켜 지역경제 활성화에 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.