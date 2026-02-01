호반건설, 안산 고잔연립6구역 재건축 수주…새해 정비사업 마수걸이

호반건설이 새해 첫 도시정비사업으로 경기 안산 고잔연립6구역 재건축사업 수주에 성공했다.

호반건설은 지난달 31일 안산 고잔연립6구역 재건축사업 시공사로 선정됐다고 1일 밝혔다. 이 사업은 경기도 안산시 단원구 고잔동 612번지 일원에 지하 3층~지상 28층, 6개 동, 아파트 587세대와 부대복리시설을 조성하는 프로젝트로, 총 공사비는 약 1965억원 규모다.

경기 안산시 고잔연립6구역 재건축사업 투시도. 호반건설 제공

해당 단지에는 호반건설의 프리미엄 주거 브랜드 ‘호반써밋’이 적용된다. 외관에는 고급 설계를 도입하고, 단지와 안산중앙공원을 잇는 산책로와 중앙 수경시설을 배치해 쾌적한 주거 환경을 조성할 계획이다.

교통 여건도 갖췄다. 수도권 지하철 4호선과 수인분당선이 지나는 고잔역과 중앙역이 반경 1.5㎞ 내에 있다. 신안산선(성포역), GTX-C(상록수역), 인천발 KTX(중앙역) 등 광역 교통 인프라 구축도 예정돼 있다. 고잔초, 단원중, 단원고가 인근에 있어 도보 통학이 가능하다. 공공기관과 병원, 백화점 등 편의시설도 가까이 있으며 안산중앙공원이 인접해 있다.

호반건설 관계자는 “이번 수주는 올해 도시정비사업의 의미 있는 출발점”이라며 “프리미엄 브랜드와 차별화된 설계·조경을 통해 안산을 대표하는 랜드마크 단지를 조성하겠다”고 말했다.