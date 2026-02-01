[속보] “계곡 정비부터 주가 5000까지 해냈다”…李 대통령에 힘 보태는 與

국민의힘 겨냥도…“‘공포 조장’과 ‘배급형 주거’ 운운”

1일 서울 송파구 올림픽로 롯데월드 타워 서울스카이 전망대에서 아파트 등 주택 단지가 보이고 있다. 뉴스1

더불어민주당은 “과거 누구도 손대지 못했던 ‘계곡 불법시설 정비’를 단행하고 모두가 어렵다던 ‘주가 5000포인트’도 이뤄냈다”며 이재명 대통령의 부동산 정책 관련 사회관계망서비스(SNS) 글에 힘을 보탰다.

민주당 김현정 원내대변인은 1일 브리핑에서 “이재명 대통령이 SNS를 통해 밝힌 메시지의 핵심은 정부의 강력한 해결 의지”라며 이같이 밝혔다. 이어 “정부의 의지를 모아 주택 공급과 부동산 시장 안정화에 총력을 다하겠다는 뜻”이라고 강조했다.

앞서 이 대통령은 ‘다주택자 양도소득세 중과 유예 조치’ 만료 비판 기사를 SNS에서 공유한 후, “정론직필은 못하더라도 망국적 투기두둔이나 정부 ‘억까’만큼은 자중해주면 좋겠다”고 반응했다. ‘왜 투기 편을 드느냐’며 이 대통령이 언급한 기사에는 사실상 ‘좌표’가 찍힌 듯 민주당 지지자로 보이는 누리꾼들의 비난 댓글이 이어진다.

김 원내대변인은 이 대통령이 다주택 소유자를 사실상 협박한다는 등의 국민의힘 비판에도 맞선 것으로 보인다.

국민의힘은 “이번이 마지막 기회라며 매물을 내놓지 않는 주택 소유자를 사실상 협박했다”거나 “주민 반발과 기반시설 문제로 좌초됐던 부지를 다시 꺼내 ‘새 물량’처럼 포장했다”는 등 잇따라 비판 논평을 낸 터다.

김 원내대변인은 “국민의힘이 이재명 대통령의 부동산 관련 SNS 메시지를 두고 ‘공포 조장’과 ‘배급형 주거’ 운운으로 비난에 나섰다”면서 “시장 안정화라는 국가적 과제를 정쟁의 도구로 삼아 다주택자의 ‘버티기’를 유도하는 국민의힘의 몰염치한 행태를 강력히 규탄한다”고 날을 세웠다.

그러면서 “기본적인 언어해득 능력조차 의심케 하는 국민의힘의 ‘묻지마 비난’은 국민의 실소를 부를 뿐”이라며 “다주택자 중과세 유예 종료는 작년부터 예고된 것으로 날벼락 운운은 어불성설”이라고 쏘아붙였다.

계속해서 “합리적인 정부 정책에 맞서 사익을 챙기려는 일부의 저항은 결코 성공할 수 없음을 명심해야 한다”며, 김 원내대변인은 “국민의힘은 이제라도 투기 세력의 방패막이 노릇을 멈추고 부동산 정상화에 협조하라”고 촉구했다.