“지금 당장 코드 뽑으세요”…스타벅스 가습기 전량 리콜, 반납시 3만원권

배터리 과열 추정 화재 신고에 39만개 회수, 118억원

스타벅스 코리아가 작년 겨울 소비자에게 증정한 가습기 2개 모델이 전량 리콜된다.

산업통상부 국가기술표준원(국표원)은 스타벅스 코리아(㈜에스씨케이컴퍼니)가 작년 10∼12월 소비자에게 증정한 가습기 2개 모델(STH-600G·STH-600P) 전량에 대해 오는 2일부터 자발적 리콜(회수·보상 조치)을 실시한다고 1일 밝혔다.

리콜 대상 제품은 작년 10월 30일부터 12월 31일까지 스타벅스가 e-프리퀀시를 통해 소비자에게 증정한 것으로, 모두 39만3548개다.

스타벅스 코리아는 지난달 24일 발생한 가습기 전지 화재 사고를 파악하고, 제품안전기본법에 따라 제품 사고 발생 사실을 국표원에 보고했다.

자발적 리콜 대상 스타벅스 가습기 모델. 산업통상부 국가기술표준원 제공

이어 국표원과 조치 계획을 협의한 뒤 추가 사고 예방을 위해 선제적인 자발적 리콜 실시를 결정했다.

국표원은 리콜 대상 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중단할 것을 권고했다.

제품 보유자는 스타벅스 코리아 공식 홈페이지나 스타벅스 앱(app)에서 리콜을 신청할 수 있다. 리콜 대상 제품 정보는 제품안전정보센터에서도 확인할 수 있다. 관련 문의는 스타벅스 코리아 고객센터로 하면 된다.

앞서 스타벅스 코리아는 지난해 겨울 e-프리퀀시 행사 증정품으로 제공한 가습기 2종을 자발적으로 리콜한다고 밝혔다.

이번 리콜은 제품의 배터리 과열로 추정되는 국소적 화재 발생 신고가 접수됨에 따라 고객 안전을 최우선으로 고려해 결정된 조치라고 스타벅스는 설명했다.

회사 관계자는 “국소적 화재가 발생했다는 신고가 한 건 있었다”면서 “고객 안전을 위해 선제적으로 리콜을 결정했다”고 말했다.

스타벅스는 해당 가습기를 보유한 고객이 제품을 반납하면 스타벅스 모바일 카드 3만원권을 제공할 방침이다. 가습기 회수 대상이 39만개가 넘는 것을 고려하면 모바일 카드 제공 규모는 118억원 상당에 이른다.