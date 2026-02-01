심형탁, 올해 둘째 계획, 셋째도 낳기로… "하루, 여동생 생긴다"

심형탁이 둘째 출산 계획과 가족에 대한 애정을 여과 없이 드러냈다. 유튜브 채널 '조동아리' 영상 캡처

배우 심형탁이 둘째 출산 계획과 가족에 대한 애정을 여과 없이 드러내며 앞으로의 가족계획에 관해 이야기했다.

1일 유튜브 채널 ‘조동아리’에는 ‘올해 둘째 예정(?)이라는 하루 아빠 심형탁ㅣ덩달아 슈돌 출연 준비 중인 김수용 근황’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

하루하루가 귀여운 하루. 유튜브 채널 '조동아리' 영상 캡처

영상에 게스트로 출연한 심형탁은 최근 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’를 통해 아들 하루의 일상을 공개하며 큰 사랑을 받고 있는데, 지석진이 “아내가 심형탁 채널 애청자다. 아이가 너무 예뻐서 딸이라고 생각했다”고 말하자 심형탁은 뿌듯함을 감추지 못했다.

심형탁은 아들 하루의 근황을 이야기하며 “하루는 하루가 다 귀엽다”고 말했다. 그러면서 “눈은 엄마를 닮고 하관은 엄마를 닮았다”며 “마른 아기들이 있는데 하루는 포동포동하다. 음식을 한 번도 토한 적이 없다. 통통해서 너무 귀엽다”며 하루를 향한 사랑을 드러냈다.

많은 무속인들이 심형탁의 둘째를 딸이라고 예측했다. 유튜브 채널 '조동아리' 영상 캡처

출산 계획을 묻는 말에 심형탁은 “물론이다. 저희는 일단 셋째까지 계획하고 있다”며 “아내는 넷을 원했는데 제가 한명 줄이자고 했다. 넷까지는 좀…”이라고 털어놓았다.

그러면서 심형탁은 “블라인드 사주를 봤는데 둘째가 올해 보인다더라. 이번 해에 둘째 가진다던데 딸이라더라”면서 “그런 무속인들이 꽤 많은데 그분들이 다 그렇게 얘기를 한다”고 기대에 찬 표정으로 말했다.

처음 아내를 보고 첫눈에 반한 심형탁. 유튜브 채널 '조동아리' 영상 캡처

한편, 심형탁은 아내 사야와의 첫 만남을 공개하기도 했는데, 과거 일본 촬영 당시 현지 행사의 총책임자로 있었던 아내를 보고 첫눈에 반했다고 밝혔다.

그는 아내에게 다가가 “나는 한국의 잘생긴 배우다”라고 소개했다고 말해 현장에 웃음을 안기기도 했다. 그 후 심형탁이 아내의 사회관계망서비스(SNS) 아이디를 받아 연락을 이어갔는데, 두 사람은 심형탁이 처음으로 혼자 일본 여행을 갔을 때 만날 수 있었다.

아내에게 자신을 어필했던 심형탁. 유튜브 채널 '조동아리' 영상 캡처

처음 술자리를 함께했던 당시 심형탁의 믿음직한 모습을 보고 관계가 깊어져 꾸준히 연락을 주고받고 만남을 이어간 끝에 사랑의 결실을 맺은 두 사람은 18살의 나이 차이를 극복하고 2023년 백년가약을 맺었다.