전남·광주 행정통합… 타운홀 미팅 열어 시·도민 의견 수렴

전남도가 광주·전남 행정통합을 주제로 시·도민과 직접 소통하는 타운홀 미팅을 열고 통합 방향과 과제를 논의했다.

전남도는 지난달 31일 한국에너지공대 국제회의장에서 전남 청책대동회 ‘바란’을 개최하고, 광주·전남 통합을 둘러싼 다양한 제안과 의견을 청취했다고 밝혔다.

전남 청책대동회 바란. 전남도 제공

강위원 전남도 경제부지사 주재로 열린 이날 행사에는 광주·전남 시·도민과 전문가 등 150여 명이 참석했다. 자치분권, 노동, 환경, 교육, 농업 등 각 분야 전문가와 시·도민 가운데 사전 제안을 접수한 14명이 직접 발표에 나서 통합 관련 구상을 제시하고, 경제부지사와 토론을 진행했다.

참석자들은 △광주·전남의 위상과 역할 재정립 △광주·전남 특화산업 클러스터 조성 △농촌융복합 산업 육성 △신재생에너지 개발·관리 체계 정비 △출산·청년·사회복지 지원체계 정비 △도농상생지원센터를 중심으로 한 귀농·귀촌 선순환 모델 구축 등을 주요 과제로 제안했다.

이후 자유발언 시간에는 시·도민들이 통합에 대한 기대와 우려를 공유하며 현장에서 느끼는 의견을 허심탄회하게 밝혔다.

전남에 거주하는 한 기업인은 “현장에서 직접 의견을 전달할 수 있는 자리라는 점에서 의미가 있었다”며 “논의된 제안들이 통합 과정에 실질적으로 반영되길 기대한다”고 말했다. 한 광주시민은 “통합의 방향과 내용을 보다 구체적으로 이해할 수 있었다”며 “시민 목소리가 특별법에 충분히 담기길 바란다”고 밝혔다.

전남도는 이날 제시된 의견을 향후 광주·전남 통합 논의 과정에 반영하고, 시·도민이 체감할 수 있는 정책으로 구체화해 나간다는 방침이다.

강위원 경제부지사는 “광주·전남 통합은 행정 구조를 바꾸는 것을 넘어 320만 시·도민이 특별시의 미래를 함께 설계하는 과정”이라며 “숙의와 공론을 바탕으로 시민자치 역량을 키워가는 데 청책대동회 ‘바란’이 중요한 역할을 하길 기대한다”고 말했다.