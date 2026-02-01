허영만, '주식 루머' 해명… "실은 땅 샀는데 그게 사기였다"

만화계의 거장 허영만이 자신을 둘러싼 ‘주식 루머’에 대해 해명하는 한편, 실제로 당한 사기에 대해 털어놓았다.
지난달 31일 유튜브 채널 ‘MBN Entertainment’에는 ‘“투기 같은 건 안 해요” 주식 루머 웃으며 일축한 허영만’이라는 제목의 선공개 영상이 게재됐다.
이날 김주하는 허영만에게 “굉장히 유명한 만화로 영화, 드라마도 찍으셔서 돈을 굉장히 많이 버신 걸로 알고 있는데 주식으로 다 날리셨다고 들었다”고 물었다.
그러자 허영만은 “소문이 이렇게 나는구나”라며 “명절이나 제사 때 식구들 모이면 고스톱 안 치고 술 마신다. 투기 안 한다”고 말했다.
허영만은 “‘주식 투자할 돈이 있으면 너는 뭘 사겠냐’ 거기서부터 주식 투자가 시작되는 거다”라며 “주식 투자를 하는 사람은 태어날 때부터 타이밍을 놓치지 않는 사람들이다. 공부를 많이 해서 되는 게 아니고 투기를 할 만큼 타고나야 한다”고 말했다.
그러면서 허영만은 “주식으로 돈 날리고 건물이 두 채밖에 안 남았다더라”는 질문에 “지난번에 인터뷰를 하고 이렇게 말을 지어낸 거냐”며 “있는 거 다 털어 넣었으면 진즉 집에서 쫓겨났을 거다”라고 말했다.
이어 허영만은 “돈 좀 생기면 땅을 산다”고 말했다. 그는 “세컨하우스 짓는다고 아내 몰래 땅 사서 욕먹는 적은 있다”며 “근데 그걸 사기당했다”라고 말해 안타까움을 안겼다.
한편, 허영만은 200편 넘는 작품 중 ‘타짜’ 수입이 가장 쏠쏠하다고 전했다. 그는 “타짜는 영화로만 네 편이 만들어졌고, 드라마로도 제작됐다. 여러 형태로 이어지면서 꾸준히 (수입에) 도움이 됐다”고 전했다.