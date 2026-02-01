노원기차마을, 이탈리아관 인기 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

1일 서울 노원구 화랑대철도공원 노원기차마을 이탈리아관에서 방문객들이 전시물을 관람하고 있다. ‘노원기차마을 이탈리아관’은 지난 2022년 개관한 ‘노원기차마을 스위스관’의 후속으로, 고대부터 중세의 문화유산과 도시의 역사를 중심으로 로마의 콜로세움, 나폴리의 크루즈 풍경, 피렌체 두오모 성당, 베네치아의 곤돌라 등 이탈리아 전역의 명소를 움직이는 모형 연출과 함께 실물의 1/87 규모로 구현했다.

오승록 노원구청장은 "기차를 사랑하는 어린이들과 유럽의 낭만을 사랑하는 어른 누가 와도 만족할 공간을 선사하기 위해 공을 들였다"며 "기차카페, 기차레스토랑과 더불어 화랑대 철도공원에서 완벽한 하루 나들이를 만끽하시길 바란다"고 말했다.