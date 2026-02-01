[포토] 이마트, '국내 최초' 로봇 매장 오픈 입력 : 2026-02-01 15:56:51 수정 : 2026-02-01 15:56:50 이제원 선임기자 구글 네이버 유튜브 1일 서울 영등포구 이마트 일렉트로마트 영등포점에 로봇이 진열돼 있다. 이마트 일렉트로마트 영등포점은 국내 최초로 휴머노이드 로봇을 포함한 개인용 로봇 상품 14종을 판매한다. 1일 서울 영등포구 이마트 일렉트로마트 영등포점에 로봇이 진열돼 있다. 이마트 일렉트로마트 영등포점은 국내 최초로 휴머노이드 로봇을 포함한 개인용 로봇 상품 14종을 판매한다. 1일 서울 영등포구 이마트 일렉트로마트 영등포점에 로봇이 진열돼 있다. 이마트 일렉트로마트 영등포점은 국내 최초로 휴머노이드 로봇을 포함한 개인용 로봇 상품 14종을 판매한다. 이제원 기자 Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지 세계일보 이제원 이슈 나우 더보기 '♥사야' 심형탁, 日 내 17살 나이차 인식? "사랑하면 괜찮다는 분위기" 허영만, '주식 루머' 해명… "실은 땅 샀는데 그게 사기였다"