[포토] 이마트, '국내 최초' 로봇 매장 오픈

1일 서울 영등포구 이마트 일렉트로마트 영등포점에 로봇이 진열돼 있다. 이마트 일렉트로마트 영등포점은 국내 최초로 휴머노이드 로봇을 포함한 개인용 로봇 상품 14종을 판매한다.

1일 서울 영등포구 이마트 일렉트로마트 영등포점에 로봇이 진열돼 있다. 이마트 일렉트로마트 영등포점은 국내 최초로 휴머노이드 로봇을 포함한 개인용 로봇 상품 14종을 판매한다.

1일 서울 영등포구 이마트 일렉트로마트 영등포점에 로봇이 진열돼 있다. 이마트 일렉트로마트 영등포점은 국내 최초로 휴머노이드 로봇을 포함한 개인용 로봇 상품 14종을 판매한다.