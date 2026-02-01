포스코, 직원자녀 대상 ‘키즈 잉글리시 캠프’ 운영

포항·광양 지역 초등학교서 3주간 캠프 진행, 직원 자녀 200여 명 참여

사외 외국어 전문교육기관과 협력 프로그램 구성, 체육, 쿠킹클래스 등 예체능 활동으로 참여도 제고



포스코가 지난 1월22일부터 오는 2월11일까지 약 3주간 포항·광양 지역 초등학교에서 직원 자녀 200 여명을 대상으로 ‘포스코 키즈 잉글리시 캠프’를 성공적으로 진행하고 있다고 1일 밝혔다.

올해로 3년차인 ‘포스코 키즈 잉글리시캠프’는 방학 기간을 활용해 아이들 눈높이에 맞춘 영어 수업 중심의 프로그램을 진행함으로써 , 아이들이 더욱 체계적으로 영어를 배우고 학부모 입장에서 일과 가정의 균형까지 달성할 수 있도록 돕고자 마련됐다 .

포스코 '키즈 잉글리시 캠프'에 참여한 직원 자녀들이 수업을 듣고 있다. 포스코 제공

특히 외국어 전문교육기관인 ‘캐롯 글로벌’과 협업해 다양한 프로그램을 구성 , 더욱 전문적이고 수준높은 영어 교육을 제공할 수 있도록 준비했다 .

이밖에도 ▲과학 실험 ▲체육 활동▲노래 부르기 ▲미술 체험 ▲쿠킹클래스 등 저학년 학생들의 흥미를 유발할 수 있는 다양한 예체능 활동도 추가해 아이들의 참여도를 높였다 .

또한 , CEFR( 공통유럽언어참조기준 ) 등급 기반 교보재를 활용해 참여 학생별 영어 수준에 맞춘 강의를 마련했다.

실전 중심의 말하기 실습과 함께 타국의 다양한 문화적 맥락 속에서 언어적·비언어적으로 의사소통할 수 있는 커뮤니케이션 감각까지 제고할 수 있는 콘텐츠를 구성해 아이들의 어학 실력 제고에 실질적인 도움이 될 수 있도록 구성했다.

캠프에 참석한 한 학생은 “새로 만난 친구들과 함께 영어 공부를 하는 게 즐겁고 재밌다”며 “나중에 다른 나라 친구들과 영어로 말할 수 있을 것 같다”고 말했다 .

포스코 관계자는 “이번 키즈 잉글리시 캠프는 회사의 가족·출산친화 문화 조성 및 일·가정 양립 지원의 연장선으로 , 직원들의 양육 부담을 완화하고 자녀들이 영어 학습과 다양한 예체능 활동을 통해 즐겁고 유익한 경험을 할 수 있도록 준비했다”고 말했다.

한편 포스코는 ▲육아몰입기간 ▲육아기재택근무 ▲지역별 어린이집 운영 등 생애주기에 맞춘 25개의 가족·출산 친화제도를 운영하고 있다.

포스코는 앞으로도 직원들의 의견을 반영한 다양한 제도를 도입해 가족·출산친화 문화가 회사에 뿌리내릴 수 있도록 적극 지원할 방침이다.