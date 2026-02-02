포스코형 ‘K노사문화’ 정립 뜻 모은다

노사 공동연구 킥오프 행사 열어

포스코 노사가 불확실성이 가중되고 있는 경영환경 속에서도 지속 가능한 포스코형 노사문화 표준을 만들기 위해 손을 맞잡았다.



포스코는 지난달 30일 포스코노동조합 사무실에서 김성호 포스코노동조합 위원장, 김동희 포스코 경영지원본부장, 연구 총괄을 맡은 채준호 전북대 교수 등이 참석한 가운데 ‘가치창출형 노사문화 수립을 위한 노사 공동연구 킥오프’ 행사를 개최했다고 1일 밝혔다.



이번 공동연구의 핵심은 노동조합이 직원 권익 증진의 본원적 역할과 함께 지역사회와 산업 생태계 전반에 기여하는 ‘K노사문화’를 정립하는 데 있다. 포스코노조는 2025년을 기점으로 △투쟁과 상생의 조화 △조합의 사회적 책임 확대 △지역사회 영향력 강화 등을 담은 비전을 제시했으며, 회사는 이에 화답해 노사상생재원 출연과 단체협약 강화 등으로 적극 지원해오고 있다.



실제 포스코 노사는 공동 재원을 활용해 지역사회 약자 기부, 지역인재 장학금 사업, 산불 피해지역 구호 등 사회공헌에 앞장서 왔다. ‘산업의 쌀’인 철강산업 생태계 보호를 위해 철강산업노동조합협의회 활동 등 정책적 연대에도 적극 나서고 있다.