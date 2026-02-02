역대 최고 지휘자에 ‘전설’ 故 클라이버

마에스트로 100명 대상 설문

무대마다 완벽한 예술 선사

1990년 타계한 ‘지휘자들의 지휘자’ 카를로스 클라이버(사진)가 역대 최고 지휘자로 선정됐다.



1일 영국 클래식 전문 매체 ‘BBC 뮤직 매거진’이 세계적 지휘자 100명을 대상으로 설문조사한 결과, ‘전설적 완벽주의자’로 불리는 카를로스 클라이버(1930∼2004)가 1위를 차지했다. 클라이버는 평생 단 90여회의 콘서트와 400여회의 오페라 공연만을 지휘했는데 그 하나하나를 완벽한 예술적 경지로 끌어올렸다고 한다. 2위는 레너드 번스타인(1918∼1990)이었다. 뉴욕 필하모닉 전성기를 이끌었던 음악 감독으로서 미국과 현대 음악을 널리 알렸으며 최근 그의 전기 영화가 만들어지기도 했다. 3위는 클라우디오 아바도(1933∼2014)였다. 권위주의를 배격하고 단원들과의 소통을 중시한 지휘자였다. 부드럽고 심오한 해석, 음악적 깊이를 지닌 지휘자로 평가받는다.



‘명지휘자’ 하면 연상될 정도로 유명한 헤르베르트 폰 카라얀(1908∼1989)은 4위에 올랐다. 20세기 후반 가장 영향력 있는 지휘자 중 한 명으로 베를린 필하모닉을 장기집권했다. 웅장하고 세련된 연주 스타일로 유명했다. 5위는 니콜라우스 아르농쿠르(1929∼2016)였다. ‘작곡가 당대 악기·연주방식을 최대한 반영한다’며 20세기 중후반부터 본격적으로 대두된 원전연주의 1세대 주자로 평가받는다. 이후 명단 순서에는 사이먼 래틀, 빌헬름 푸르트벵글러, 아르투로 토스카니니, 카를로 마리아 줄리니, 피에르 불레즈, 라파엘 쿠벨릭, 존 엘리엇 가디너,존 바비롤리, 페렌츠 프리차이, 조지 셸, 베르나르트 하이팅크, 게오르그 솔티, 피에르 몽퇴, 마린 알솝, 예브게니 므라빈스키, 유진 오먼디 등이 이름을 올렸다.



고(古)음악의 부흥을 일으킨 지휘자로 평가받는 존 엘리엇 가디너는 22년 만의 내한 공연을 3월 3~4일 서울 서초구 예술의전당 콘서트홀에서 열 예정이다. 바흐 b단조 미사(3일)와 모차르트 레퀴엠과 c단조 미사(4일) 등을 연주한다. 2022년 반 클라이번 콩쿠르 결선 무대 지휘자이자 심사위원장으로서 천재 피아니스트 임윤찬과 역사적 연주를 함께 했던 19위 마린 알솝도 11월 방한, 임윤찬과 다시 한 번 무대를 함께 만들 예정이다.