모자처럼 쓰는 ‘탈모 치료 기기’ 나왔다

카이스트 최경철 교수 등 연구팀

면 발광 OLED 적용 기술 개발

모자처럼 일상에서 가볍게 쓸 수 있는 탈모 치료 기기가 개발됐다. 천처럼 부드러운 직물 기반 유기발광다이오드(OLED)를 모자 형태로 구현한 이 치료기기는 탈모 핵심 원인인 모낭 세포 노화를 92%까지 억제하는 효과를 보였다.



한국과학기술원(KAIST·카이스트) 전기및전자공학부 최경철(사진) 교수 연구팀과 홍콩과학기술대 윤치 교수팀은 직물처럼 유연한 모자 형태의 착용 기기에 특수 OLED 광원을 적용한 탈모 치료 기술을 개발했다고 1일 밝혔다.



연구팀은 넓은 면 전체에서 고르게 빛을 방출하는 면(面) 발광 OLED를 탈모 치료에 적용했다. 천(직물)처럼 유연한 소재의 ‘근적외선(NIR) OLED’를 모자 안쪽에 넣어 광원이 두피 굴곡에 맞춰 자연스럽게 밀착되도록 설계, 광 자극이 두피 전반에 균일하게 전달될 수 있도록 했다.