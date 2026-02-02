직장인들 “삼성맨 되고 싶다”

3년 만에 ‘일하고 싶은 기업 1위’

기아·쿠팡·SK하이닉스 뒤이어

삼성전자가 국내 직장인이 가장 일하고 싶은 기업 1위를 3년 만에 되찾았다는 설문 결과가 나왔다. 직장인 익명 커뮤니티 플랫폼 블라인드는 지난 한 해 동안 진행된 ‘가장 일하고 싶은 100대 기업’ 설문 응답 23만6106건을 분석한 결과 삼성전자가 1위에 올랐다고 1일 밝혔다.

서울 서초구 삼성전자 사옥에서 깃발이 바람에 날리고 있다. 연합뉴스

삼성전자는 2022년 이후 3년 만에 1위를 되찾았다. 최근 2년간 1위였던 현대자동차는 6위로 떨어졌다. 2023년 8위, 2024년 4위를 기록한 기아는 꾸준히 순위가 상승하다가 이번 조사에서 2위에 올랐다. 쿠팡과 SK하이닉스는 재작년에 이어 2년 연속 각각 3위와 5위를 유지했다. 4위는 토스 운영사 비바리퍼블리카가, 7∼10위는 한화에어로스페이스, 네이버, 현대오토에버, 포스코 순이었다.



대체적으로 반도체·자동차·방산 관련 제조업과 정보기술(IT) 기반 대기업이 상위권을 차지했다. 이어 한국전력공사(12위), 한국가스공사(13위), 한국철도공사(15위), 서울교통공사(17위), 국민건강보험공단(18위) 등 공기업과 넥슨(11위), 크래프톤(14위), 빗썸(16위), 카카오뱅크(19위), 당근마켓(20위) 등 금융·IT 플랫폼 기업 선호도가 높았다.