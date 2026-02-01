유권자 47% “지역 일꾼 뽑을 것”… ‘정권 심판론’은 34% [창간37-여론조사]

6·3 지방선거 향방은



모든 연령·지역에서 ‘일꾼론’ 대세

50대 57%… 강원·호남 과반 ‘훌쩍’

조국혁신당 지지층에선 66% 선택

개혁신당 지지 보수층도 47% 달해

“정부·여당 중간평가” 여야와 인식차

TK지역, 일꾼론 37%·심판론 35%

6·3 지방선거는 이재명정부 들어 실시되는 첫 전국단위 선거다. 이 때문에 여야는 이번 선거를 정부·여당에 대한 중간평가 성격이 강하다고 본다. 하지만 유권자들은 지역을 발전시킬 일꾼이자 행정 책임자를 선출하는 선거로 보는 시각이 뚜렷해 정치권과 대비됐다.

6월 3일 실시되는 제9회 전국동시지방선거 시·도지사 및 교육감 선거 예비 후보자의 등록 시작(2월3일)을 앞두고 지난 1월 28일 인천 미추홀구 인천시 선거관리위원회에서 직원들이 후보자와 각 정당에 전달할 선거 사무 안내 및 선거법 안내 책자를 점검하고 있다. 인천=연합뉴스

◆사실상 전 연령대서 ‘일꾼론’ 우세



1일 세계일보가 창간 37주년을 맞아 한국갤럽에 의뢰해 지난달 29일부터 30일까지 전국 성인 1010명을 대상으로 전화면접 방식으로 실시한 여론조사 결과 유권자의 절반 가까운 47%가 이번 지방선거의 성격을 ‘지역일꾼·행정 책임자 선출’(일꾼론)로 꼽았다. ‘정부·여당에 대한 중간평가’(심판론)로 본다는 응답은 34%였다. ‘야당에 대한 중간평가’(10%), ‘모름·응답 거절’(9%)이 뒤를 이었다.



거의 모든 연령대에서 일꾼론이 우세했다. 지방선거를 일꾼론으로 보는 시각이 가장 강한 건 50대(57%)였다. 이어 30·40대(53%), 18~29세(42%) 순이었다. 60대에선 일꾼론(44%)과 심판론(39%)이 오차범위 내에서 엎치락뒤치락했다. 70세 이상에서만 심판론(43%)이 일꾼론(31%)을 앞섰다.



지역별로 봐도 일꾼론이 대세였다. 일꾼론이 가장 강한 곳은 강원(55%)이었다. 광주·전라(54%), 대전·세종·충청(50%), 인천·경기(48%), 서울(47%), 부산·울산·경남(45%)이 뒤를 이었다. 정부·여당의 5극 3특 국가균형 성장 전략에 따라 충남·대전과 전남·광주 통합이 추진 중이다. 지방선거 전 이들 지역 통합을 위한 특별법안들이 국회를 통과할 전망이다. 더불어민주당은 특별법안들을 2월 중 처리할 방침이다. 이번 지방선거에서 통합 단체장을 선출할 가능성이 높은 이들 지역에서 일꾼론은 더욱 힘을 얻을 것으로 보인다.



보수세가 강한 대구·경북에선 일꾼론(37%)과 심판론(35%)이 오차범위 내에서 우열을 가리기 어려웠다. 심판론이 우세한 지역은 제주(50%)가 유일했다.

◆국민의힘 지지층만 심판론 우세



정치 성향별로도 일꾼론을 응답한 유권자들이 대세를 이뤘다. 중도(52%) 성향에서 가장 많은 응답률을 보였다. 이어 진보(51%), 모름·응답거절(43%) 그룹 순으로 일꾼론을 선호하는 것으로 나타났다. 보수 성향에선 일꾼론(40%)과 심판론(43%)이 오차범위 내에서 백중세를 보였다.



지지 정당별로 보면 조국혁신당 지지층(66%)에서 일꾼론이 가장 강세를 보였다. 그 외 정당 지지층(56%)과 민주당 지지층(52%)이 뒤를 이었다. 지지하는 정당을 밝히지 않은 그룹에서도 일꾼론이 과반(52%)을 기록했다. 보수 성향의 개혁신당 지지층(47%)도 일꾼론을 선호했다.



심판론은 국민의힘 지지층(45%)에서만 우세했다. 보수 성향, 대구·경북 지역 유권자들이 일꾼론과 심판론을 두고 오차범위 내 응답률을 보인 것과 상반된다. 국민의힘 일부 인사들의 윤어게인(Yoon Again·다시 윤석열) 행보, 당원 게시판 논란에서 비롯된 한동훈 전 대표 제명 사태가 보수 성향 유권자들의 결집력을 약화시킨 것이 원인으로 분석된다.

◆李 부정평가 그룹선 심판론 다소 앞서



이재명 대통령에 대한 평가별로 봐도 일꾼론이 대체로 우세했다. 이 대통령을 긍정 평가하는 쪽(53%)과 응답을 거절한 쪽(44%)에서 일꾼론이 심판론을 크게 앞섰다. 이 대통령을 부정 평가하는 쪽에선 심판론(43%)이 일꾼론(37%)을 오차범위 밖에서 근소하게 앞서는 것으로 나타났다.



지방선거에서 여당 후보가 당선되길 원하는 쪽에선 일꾼론(54%), 야당 후보가 당선되길 희망하는 유권자 그룹에선 심판론(46%)이 강했다. 어느 정당 후보가 당선됐으면 하는지를 아직 정하지 못했거나 응답을 거절한 그룹에선 일꾼론(51%)이 심판론(19%)보다 압도적으로 높게 나타났다.