한병도 “해괴한 정치장사”…한동훈 “與, 공천뇌물 장사 본산”

더불어민주당 한병도 원내대표는 유료 토크콘서트를 여는 국민의힘 한동훈 전 대표를 향해 1일 “오만한 정치 비즈니스”라고 포문을 열었다. 한 전 대표는 즉각 “최악의 정치 비즈니스는 공천뇌물 특검을 온몸으로 막는 민주당 아니냐”고 맞불을 놓았다.

한 원내대표는 이날 페이스북에서 “한 전 대표가 토크콘서트를 열면서 좌석 등급을 나눠 R석은 7만9000원, S석은 6만9000원, A석은 4만5000원을 받겠다고 한다. 자신을 더 가까이서 보려면 돈을 더 내라는 것”이라며 “지지자를 좌석 등급으로 매기는 난생처음 보는 해괴한 정치”라고 했다.

한 원내대표는 “국민을 향해야 할 정치가 장사로 전락했다”며 “한 전 대표가 예고한 고액의 좌석등급제 토크콘서트는 지지자들의 주머니를 털어 정치자금을 마련해 보려는 ‘티켓 장사’”라고 주장했다. 또 “한 전 대표 측은 ‘수익 0원’이라며 법망을 피하려 한다”며 “흑자면 정치자금법 위반, 적자면 공직선거법 위반에 해당할 수 있다”고 했다.

한 전 대표는 곧장 “진짜 정치장사, 정치 비즈니스는 강선우, 김병기, 김경으로 이어지는 자판기식 공천 판매 같은 민주당의 공천뇌물 장사”라고 반격에 나섰다. 한 전 대표는 또 “진짜 정치장사, 정치 비즈니스는 민주당 최민희 의원의 이해관계자들로부터의 축의금 수수나 줄줄이 계획돼 있는 민주당 정치인들의 책 판매를 빙자해 웃돈 받기 위해 돈통 놓고 하는 출판기념회들”이라고 했다.

한 전 대표는 “김민석 총리는 (국회 인사)청문회에서 부의금으로 1억6000만원, 출판기념회로 2억5000만원을 벌었다고 했었다”며 “제가 단 1원도 가져가지 않는 토크콘서트를 정치장사, 정치 비즈니스라고 폄훼하는 말이 나오는 것이 참 뻔뻔스럽다”고 했다.