민주, 국힘에 15%P 앞서며 기선 제압 [창간37-여론조사]

정당 지지율



‘43% vs 28%’로 오차범위 밖

충청권선 30%P 넘게 차이나

22% ‘무당층’ 최종 변수 전망

6·3 지방선거를 4개월 앞둔 가운데 여당 더불어민주당의 지지율이 제1야당 국민의힘보다 15%포인트 앞서고 있다는 여론조사 결과가 나왔다. 다만 특정 정당 지지 의사를 밝히지 않은 무당층이 전체 유권자의 5분의 1을 차지하면서 ‘무당층’의 선택이 선거의 결과를 가를 ‘캐스팅보트’가 될 것으로 전망된다.



1일 세계일보가 한국갤럽에 의뢰한 여론조사에서 민주당을 지지한다고 응답한 유권자는 전체의 43%, 국민의힘을 지지한다고 응답한 유권자는 전체의 28%로 조사됐다. 민주당이 오차범위(±3.1%포인트) 밖에서 국민의힘을 앞섰다.

더불어민주당 최고위원회의 모습. 연합뉴스

연령별로 보면 민주당은 30세 미만, 70세 이상을 제외한 전 구간에서 국민의힘을 앞서는 것으로 나타났다. 가장 지지율이 높은 구간은 40대(58%)였고, 50대(52%)가 뒤를 이었다. 국민의힘은 70세 이상(45%)에서 가장 높은 지지율을 보였고, 그다음으로 30세 미만에서 30%의 지지율을 기록했다.



지지 정당이 없거나 모른다고 응답한 무당층은 전체의 22%를 차지하는 것으로 나타났다. 30세 미만 청년층의 무당층 비율이 37%로 가장 많았고, 30대(29%)와 40대(22%)가 뒤를 이었다. 본인을 중도라고 응답한 유권자 중에선 전체의 43%가 민주당을, 20%가 국민의힘을 지지한다고 응답했다. 진보 성향 유권자는 75%가 민주당을 지지한다고 밝혔고, 보수 성향 유권자는 56%가 국민의힘을 지지한다고 답했다.

사진=연합뉴스

지역별로는 보수 강세 지역으로 꼽히는 대구·경북과 강원을 제외하고 전 지역에서 민주당이 우세한 것으로 나타났다.



‘민심의 바로미터’로 꼽히는 서울에선 민주당 47%, 국민의힘 28%를 보이며 전체 정당지지도를 따라가는 모습을 보였다. 수도권인 인천·경기에서도 민주당이 10%포인트 넘게 앞서며 우세를 보였다.



선거 때마다 민심이 요동쳤던 대전·세종·충청의 경우 민주당(54%)이 국민의힘(19%)을 30%포인트 넘게 앞섰다. 부산·울산·경남 지역에선 민주당이 38%, 국민의힘이 32%의 지지율을 보였다.



전통적인 보수 강세 지역인 대구·경북에선 국민의힘이 45%의 지지율을 기록하며 민주당(22%)을 2배 이상 앞섰다. 강원에서도 국민의힘이 46%의 지지율을 보이며 민주당(34%)과 10%포인트 이상 격차를 벌렸다.