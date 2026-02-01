李대통령 “잘하고 있다” 61%… 4050은 75% 넘어 [창간37-여론조사]

대통령 직무 평가



20대 43%·60대는 54%에 그쳐

호남 81% ‘최고’·강원 40% ‘최저’

이재명 대통령 지지율은 61%로 나타났다. 이 대통령에 대한 일종의 중간평가인 지방선거를 약 4개월 앞두고 이 대통령 지지율은 60%대 초반에서 횡보를 이어가고 있다.



세계일보가 전국 성인남녀 1010명을 대상으로 실시한 여론조사에 따르면 이 대통령의 직무수행에 대해 ‘잘하고 있다’고 답한 응답자는 전체의 61%로 나타났다. 반면 이 대통령이 직무수행을 ‘잘못하고 있다’는 응답자는 33%였다.

이재명 대통령. 청와대통신사진기자단

이 대통령 지지율은 올해 들어 60% 안팎을 넘나들며 횡보하는 양상을 이어가고 있다. 한국갤럽 여론조사를 기준으로 지난해 12월 셋째 주 55%였던 이 대통령 지지율은 1월 둘째 주 60%를 기록한 뒤 1월 셋째 주 58%, 1월 넷째 주 61%, 1월 마지막 주 60%를 기록했다.

연령별로 보면 이 대통령 지지율은 40∼50대 중장년층에서 상대적으로 높게 나타난 반면 20∼30대에서 상대적으로 낮았다. 이 대통령 직무수행 긍정 평가는 40대에서 79%로 가장 높았고, 뒤를 이어 50대에서도 이 대통령 지지율은 75%로 높게 나타났다. 지지율이 가장 낮게 나타난 연령대는 20대로 43%에 그쳤고, 두 번째로 낮은 연령대는 30대로 53%를 기록했다. 70세 이상과 60대에서는 각각 56%, 54%였다.

지역별로 봤을 때는 이 대통령 직무 긍정 평가는 광주·전라에서 81%로 가장 높았다. 이어 대전·세종·충청에서 71%로 두 번째로 높았고, 제주에서는 67%, 서울 62%, 인천·경기 61%였다.



이 대통령 지지율은 부산·울산·경남(PK)에서는 51%, 대구·경북(TK) 48%였고 강원에서 가장 낮은 40%로 나타났다.

응답자의 정치성향별로는 진보층에서 이 대통령 직무수행에 대한 긍정 평가는 91%를 기록했다. 보수층에서는 긍정 평가가 33%였고 중도층에서는 64%였다.



지지 정당별로 세분화했을 때는 더불어민주당을 지지한다고 한 응답자 중 96%가 이 대통령이 직무수행을 잘하고 있다고 평가했다.



조국혁신당 지지층에서도 84%가 긍정적으로 평가했다. 반면 국민의힘 지지층에서는 20%만 이 대통령 직무수행을 긍정평가했고, 개혁신당 지지층에서는 32%가 긍정적으로 평가했다. 그 외 정당 지지자들은 60%, 지지 정당이 없거나 모른다고 한 응답자들은 45%가 긍정평가했다.