서울·PK 최대 격전지… 與 “설욕” 野 “수성” [창간37-여론조사]

지역별 분석



진영별 결집·행정통합 이슈 변수

‘캐스팅보트’ 충청권 선택 주목

4개월여 앞으로 다가온 6·3 지방선거에서 국민들은 어느 당에 손을 들어줄까? 전체 조사에서는 여야 간 격차가 오차범위 내로 좁혀진 가운데 지역별로 볼 때에는 서울과 부산이 이번 선거 최대 격전지가 될 것으로 여겨진다. 4년 전 지방선거에서 패배한 민주당으로서는 ‘설욕’을, 국민의힘으로서는 ‘수성’을 다짐하는 가운데 양당의 후보와 진영별 결집, 정치권에서 일고 있는 행정통합 이슈가 변수로 꼽힌다.

제9회 전국동시지방선거 시·도지사 및 교육감 선거 예비 후보자 등록 시작(2월3일)을 앞두고 1월 28일 인천 미추홀구 인천시 선거관리위원회에서 직원들이 후보자와 각 정당에 전달할 선거 사무 안내 및 선거법 안내 책자를 점검하고 있다. 연합뉴스

세계일보가 창간 37주년을 맞아 한국갤럽에 의뢰해 실시한 여론조사 결과 6·3 지방선거에서 ‘여당 후보가 더 많이 당선되어야 한다’고 한 지역은 오차범위 밖에서는 광주·호남이었고, ‘야당 후보가 더 많이 당선되어야 한다’는 지역은 대구·경북(TK)이었다. 다시 말하면 양당의 텃밭인 ‘호남’과 ‘TK’를 제외한 수도권, 충청, 부산·울산·경남(PK) 모두가 격전지가 될 수 있다는 뜻이다.



정치권에서는 그중에서도 서울과 PK를 주목한다. 이번 조사에서도 서울과 PK에서의 접전 양상이 드러나는 모습이었다. 다른 여론조사 상에서도 서울과 PK 지역에서의 여론조사에서는 접전 양상이 엿보였다. 이번 조사에서 ‘지방선거 성격’에 대한 질문에서 서울 지역 유권자 중 47%는 ‘지역일꾼·행정책임자’ 선출을, 38%는 ‘정부·여당에 대한 중간평가’를 선택해 그 격차가 오차범위 내였다. PK에서도 45%는 ‘지역일꾼’을, 33%는 ‘여권 중간평가’를 선택했다.



역대 선거 때마다 ‘캐스팅보트’ 역할을 해왔던 충청지역이 어떠한 선택을 내릴지도 주목되는 지점이다. 가장 최근의 전국단위 선거인 지난해 6월 21대 대통령선거에서 충청권의 표차는 민주당 후보였던 이재명 대통령이 48.39%, 국민의힘 김문수 후보가 41.85%로 두 후보 간 격차는 6.54%포인트에 불과했다. 세계일보·한국갤럽 여론조사에서 충청권에서의 양당 지지율은 민주당 54%, 국민의힘 19%였으나 지방선거 결과 기대 질문에서는 여당 후보 당선 지지가 47%, 야당 후보 당선 지지는 33%로 격차가 줄어드는 모습을 보였다.