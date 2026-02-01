밤새 ‘펑펑’… 수도권 최대 10㎝ 눈폭탄

아침 출근길 혼잡·빙판 주의보

월요일인 2일 오전까지 전국 곳곳에 많은 눈이 내리면서 아침 출근길 혼잡에 유의할 필요가 있겠다.

사진=뉴시스

1일 기상청은 랴오둥반도 부근 기압골 영향으로 구름대가 발달하면서 이날 밤부터 경기북부와 강원북부에 눈이 내리기 시작할 것으로 예보했다.



차차 전국으로 확대해 2일 오전까지 눈이 내리겠다. 충남서해안과 전라서해안, 남해안, 제주는 눈 대신 비가 올 수 있다.



기상청은 2일 출근 시간 전에 많은 눈이 내려 쌓일 수 있다고 경고했다.



수도권과 강원내륙·산지는 1일 밤에서 2일 새벽 사이, 충청은 2일 새벽, 호남과 경남서부는 2일 아침부터 오전 사이 시간당 1∼3㎝씩 눈이 쏟아질 때가 있겠다. 경상서부를 제외한 지역엔 시간당 5㎝씩 ‘눈폭탄’이 떨어지기도 하겠다.



예상 적설은 강원내륙·산지 5~10㎝(산지 최고 15㎝ 이상), 울릉도와 독도 5~10㎝, 수도권 3~10㎝, 충청 3~8㎝, 서해5도와 전북·경북남서내륙·경북북부내륙·경북북동산지·경남서부내륙 2~7㎝, 광주·전남·경북중부내륙·제주도산지 1~5㎝, 대구·경북남동내륙·경북동해안·경남중부내륙 1~3㎝, 강원동해안 1㎝ 안팎, 부산·울산·경남(서부내륙·중부내륙 제외) 1㎝ 미만이다.



전국 2일 예상 아침 최저기온은 -10∼0도다. 내린 눈이 바로 얼면서 길을 빙판으로 만들 수 있으니 안전에 유의해야겠다.