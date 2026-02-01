이번엔 진짜 잡힐까

(서울=뉴스1) 박정호 기자 = 이재명 대통령이 "부동산 정상화는 5000피(코스피 5000), 계곡 정비보다 훨씬 쉽고 더 중요한 일"이라며 "이번이 마지막 기회였음을 곧 알게 될 것"이라고 밝힌 다음 날인 1일 서울시 송파구 올림픽로 롯데 월드 타워 서울스카이 전망대에서 아파트 등 주택 단지가 보이고 있다. 이 대통령은 "부동산 불패 신화를 깨고 집값을 안정시키는 일이 얼마나 어렵겠나만 계곡 정비나 주가 5000 달성보다야 더 어렵겠느냐"면서 "집값 안정은 무슨 수를 써서라도 반드시 성공시킬 것"이라고 강조했다. 2026.2.1/뉴스1

이재명 대통령은 지난달 31일 엑스(X)에 올린 글에서 “집값 안정은 무슨 수를 써서라도 반드시 성공시킬 것”이라며 강력한 부동산 정책을 예고했다. 사진은 1일 서울 송파구 롯데월드타워 서울스카이 전망대에서 바라본 서울 시내 주택단지의 모습.

