강훈식 “‘60조 규모’ 캐나다 잠수함 수주, 자신감 있다”

이재명 대통령의 전략경제협력 특사 자격으로 캐나다를 찾아 최대 60조원 규모의 ‘잠수함 수주전’을 지원한 강훈식 대통령 비서실장은 “(수주가) 쉽지만은 않은 문제”라면서도 “자신감을 갖고 있다”고 밝혔다.
강 실장은 지난달 31일 귀국길 인천국제공항에서 기자들과 만나 “우리 잠수함 기술력이 (경쟁국인 독일 측에 비해) 훨씬 낫다고 평가하고 있고, 향후 캐나다와 산업 협력을 통해 문제들을 극복할 수 있다는 자신감을 갖고 있다”고 말했다. 캐나다 잠수함 사업의 수주 대상 국가는 현재 한국과 독일 ‘2파전’으로 압축된 상황이다.
강 실장은 “정부뿐 아니라 민간까지 함께 가서 실질적인 경제협력, 경제적 효과를 만들어내겠다는 의지를 보인 건 매우 의미 있는 지점”이라고 언급했다. 이번 캐나다 방문 특사단에는 수주전에 뛰어든 한화오션을 비롯해 현대자동차그룹, HD현대중공업 등 기업 관계자들도 함께 자리했다. 지난달 26일 출국했던 강 실장은 캐나다 방문 기간 마크 카니 캐나다 총리에게 이 대통령의 친서를 전달하고 정부 고위 인사들과 연이어 회동해 잠수함 사업과 안보·산업 협력을 논의했다.
강 실장은 다만 “우리 잠수함 기술은 독일로부터 전수받은 부분이 꽤 있고, 캐나다는 독일과 함께 북대서양조약기구(NATO·나토) 안보 협력 체계에 당연하게 들어 있다는 인식이 있어 빈 곳을 뚫고 들어가는 게 쉽지만은 않은 문제”라고 설명했다. ‘언제쯤 결과가 나오겠느냐’는 질문에는 “짧게는 6개월 정도, 길게는 1년까지 걸릴 수 있다”며 “캐나다 측에서 한국에 방문해 실제 의지를 확인하는 과정도 있을 것”이라고 답했다.
강 실장은 캐나다에 이어 방문한 노르웨이에서는 1조3000억원 규모의 한국산 다연장 로켓 ‘천무’ 수출 계약을 체결하는 성과를 냈다. 강 실장은 “노르웨이가 한국을 선택함으로써 인근의 스웨덴, 덴마크 등도 ‘한국을 검토해 보겠다’는 흐름이 만들어지는 게 매우 의미가 있다”며 “이후 다른 나라로 (수출 영역을) 넓히는 데 큰 도움이 될 것”이라고 말했다. 강 실장은 이번 출장 기간 요나스 가르 스퇴레 노르웨이 총리를 만나 이 대통령의 친서를 전달했으며 노르웨이 외교장관, 국방부 정무차관 등 고위직과 연달아 면담했다.
강 실장은 지난달 30일 페이스북에 올린 글에서 “우리 방산이 동유럽에 이어 북유럽 진출의 교두보를 확고하게 마련했다”며 “조만간 더 큰 성과로 이어질 것으로 기대된다”고 했다.
청와대는 1일 이 대통령이 최근 새 정부가 출범한 중남미 국가 온두라스에 더불어민주당 부승찬·이훈기 의원을 3일부터 5일까지 특사로 파견한다고 밝혔다. 강유정 청와대 대변인은 서면브리핑에서 “특사단은 온두라스 신임 대통령을 예방해 이재명정부의 국정철학과 대외정책을 설명하고, 온두라스 새 정부와의 관계 발전에 대한 이 대통령의 메시지를 친서와 함께 전달할 계획”이라고 전했다.