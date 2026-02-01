“정치 매우 불신” 보수 38%·진보 8%… 성향 따라 ‘극과 극’ [창간37-여론조사]

정치 신뢰도



보수 성향 성인 5%만 “매우 신뢰”

진보 성향선 응답률 14%로 상승

중도층 ‘불신뢰’ 비중은 62% 달해



청년 일자리 부족·수도권 쏠림 등

정부 최우선 해결 과제로 손꼽아

우리 국민 10명 중 6명 가까이가 대한민국 정치권을 신뢰하지 않고 있는 것으로 조사됐다. 정치적 진영에 따라 신뢰 정도가 갈렸다. 이러한 ‘정치’가 풀어야 할 가장 우선시되는 과제로는 저출생·고령화 문제가 꼽혔다. 진영과 상관없이 고르게 해당 문제를 시급히 해결해야 할 과제로 꼽은 점은 주목할 부분이다.

서울 영등포구 국회의사당 앞 교통 신호등에 빨간불이 들어와 있다. 뉴시스

◆국민 59%, “정치 신뢰 안해”



세계일보가 창간 37주년을 맞아 한국갤럽에 의뢰해 지난달 29일부터 30일까지 전국 성인 1010명을 대상으로 무선 전화면접 방식으로 실시한 여론조사 결과, 응답자의 59%는 ‘한국정치를 신뢰하느냐’는 질문에 신뢰하지 않는다고 답했다. 별로 신뢰하지 않는다는 답 34%와 전혀 신뢰하지 않는다는 답 25%를 합한 수치다. 신뢰한다는 답은 38%로 매우 신뢰한다는 9%, 어느 정도 신뢰한다는 답은 29%였다.



주목할 부분은 정치 진영별로 달라지는 ‘신뢰’의 모습이다. 자신의 정치 성향이 ‘보수’라고 답한 이들 중 5%만이 한국 정치를 매우 신뢰한다고 답한 반면, ‘진보’라고 답한 이들 중에서 한국 정치를 매우 신뢰한다고 답한 비율은 14%였다. 반대로 정치를 매우 신뢰하지 않는다고 한 ‘보수’의 비중은 38%였지만, 진보층에서 그 비중은 8%였다. 이재명정부 출범 전후의 정치권을 놓고 자신의 정치적 이념에 따라 ‘극과 극’으로 상황을 판단하고 있음을 짐작케 한다. 이는 이재명 대통령 직무 긍정평가자 중 ‘정치를 신뢰한다’는 응답이 57%로 절반을 넘은 반면 부정평가자 중에서는 6%에 그쳤던 사실에서도 확인된다.



정치적 진영별로 평가가 갈라졌지만 전체 국민에서 불신뢰가 높은 것은 중도층의 불신뢰 비중이 높았기 때문이다. 자신의 정치 성향이 ‘중도’라고 한 이 중 35%만이 정치를 신뢰한다고 답했고, 62%는 신뢰하지 않는다고 답했다. 중도층 답변 중에서 매우 신뢰한다는 비율은 9%였던 반면에 전혀 신뢰하지 않는다는 답변은 26%였다. 정치권 행보에 대한 중도층의 반응 농도는 ‘긍정적’보다 ‘부정적’이 더 짙었던 셈이다.

◆“정부, 저출산 해결 1순위”



여론조사 결과, 향후 10년 내 한국 사회의 미래를 가장 위협해 정부가 해결해야 하는 1순위 요인으로는 ‘저출생·고령화’가 31%로 1위로 꼽혔다. 양극화·불평등이 14%, 청년 일자리 부족과 계층 이동성 악화(12%), 수도권 집중과 지역 불균형(12%)이 뒤를 이었다. 정치성향으로 구분하더라도 보수(29%)와 진보(31%), 중도(32%) 모두 저출산·고령화 문제를 정부가 해결해야 하는 1순위 과제 중 가장 중요한 의제라고 생각하는 것으로 나타났으며 연령, 지역, 직업, 지지정당에서도 비슷한 흐름이었다. 한국 사회가 직면한 위기에 대한 공감대가 상당부분 형성되어 있는 것으로 볼 수 있다. ‘보수’ 성향 응답자 중 18%가 북핵 문제 등 안보 위기를, ‘진보’ 성향 응답자 중 20%가 양극화·불평등 과제를 다음 순위로 중요하게 본 점은 정치 성향이 정부 우선 해결과제 순위에서도 드러나는 모습을 엿보게 해준다.



‘정부 우선 해결 과제’를 1·2순위까지 묻는 설문에서도 국민 절반 가까이인 48%가 저출생·고령화가 가장 중요한 의제라고 답했다. 청년 일자리 부족(28%), 양극화·불평등(27%), 주거·부동산 문제(23%)가 뒤를 이었다. 복수 응답에서 대한민국 국민은 지금의 위기를 인구 문제, 노동시장, 자산 구조, 지역 격차가 서로 맞물린 ‘복합 위기’라는 인식으로 볼 수 있다. 1+2순위 설문에서도 연령, 지역, 직업, 정치성향, 대통령 긍·부정평가에 관계없이 저출생·고령화 문제를 주요 해결 과제로 꼽았으며, 이 대통령 직무 긍정평가자 중에서는 ‘양극화·불평등’(31%)이, 부정평가자 중에서는 북핵문제(36%)를 주요하게 꼽은 점이 눈에 띈다.