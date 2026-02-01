74% “트럼프 2기 출범 후 불확실성 커져” [창간37-여론조사]

한·미 관계



美 우선주의’로 동맹국에 부담

전 연령·지역·성별서 최다 응답

‘접경지’ 강원 80% 민감도 높아

우리 국민 4명 중 3명은 도널드 트럼프 미국 대통령 취임 이후 한·미 관계의 불확실성이 커졌다는 주장에 동의하는 것으로 나타났다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

1일 세계일보와 한국갤럽의 설문에 따르면 트럼프 2기 출범 후 한·미 관계가 안보·통신·방위비 등에서 불확실성이 커졌다는 주장에 74%가 동의했고, 22%는 동의하지 않는다고 밝혔다. 응답자의 거의 절반에 달하는 46%가 ‘매우 동의한다’고 했고, ‘어느 정도 동의한다’는 응답이 28%로 뒤를 이었다. ‘별로 동의하지 않는다’와 ‘전혀 동의하지 않는다’는 각각 12, 10%로 집계됐다.



모든 연령층과 지역, 성별에서 한·미 관계의 불확실성 확대에 동의한다는 비율이 동의하지 않는다는 응답을 앞섰다. 트럼프 집권 2기 정부가 줄곧 ‘미국 우선주의’와 함께 동맹국에 더 많은 부담을 요구하는 기조를 유지하면서 관세를 비롯한 통상정책이 급변해 온 결과로 풀이된다. 여기에 최근 트럼프 대통령이 국회의 한·미 무역합의 불이행을 이유로 자동차·목재·의약품의 품목별 관세와 기타 모든 상호관세를 25%(현행 15%)로 다시 인상하겠다는 방침을 밝힌 것이 결정적인 역할을 한 것으로 보인다.



연령별로 보면 40대가 78%로 양국관계의 불확실성에 대한 동의율이 가장 높았고, 60대(77%)와 50대(73%)가 그 뒤를 이었다. 다만 상대적으로 젊은층에서는 한·미 관계의 변화를 실감하지 못하는 것으로 나타났다. 불확실성이 커지고 있다는 것에 ‘매우 동의한다’는 응답 비율이 20대는 29%, 30대는 36%로 집계됐는데 다른 모든 연령층에서 50% 이상이었던 것과 비교하면 확연히 낮은 수치다.

지역별로 보면 강원이 불확실성 확대에 대한 동의율이 80%로 가장 높았고, 경기·인천이 75%로 그 뒤를 이었다. 트럼프 대통령이 우리 정부에 방위비 분담금 인상을 압박하는 동시에 북한에 대해선 핵보유국 지위를 인정하는 듯한 발언을 하는 등 대북 관계 변화도 예상되면서 접경지역이 속한 지역에서 불확실성에 대한 민감도가 크게 나타났다는 해석이 나온다.