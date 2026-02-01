이해찬 前 총리 마지막 길 함께 한 李대통령

이해찬 前 총리 마지막 길 함께 한 李대통령 입력 : 2026-02-01 19:08:39 수정 : 2026-02-01 19:08:38 남정탁 기자 구글 네이버 유튜브 이재명 대통령과 이해찬 전 총리 유가족 등이 31일 서울 여의도 국회 의원회관에서 이해찬 전 국무총리 영결식을 마친 뒤 영정 행렬을 따라 건물을 나서고 있다.2026.01.31. 청와대사진기자단 이재명 대통령과 고 이해찬 전 국무총리 유가족 등이 지난달 31일 서울 여의도 국회 의원회관에서 이 전 총리 영결식을 마친 뒤 영정 행렬을 따라 건물을 나서고 있다. 이 대통령은 부인 김혜경 여사와 함께 영결식장을 찾았으며, 추모 영상이 끝나고는 끝내 눈물을 참지 못하고 여러 차례 손수건으로 눈가를 훔쳤다. 남정탁 기자 Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지 세계일보 남정탁 이슈 나우 더보기 '♥사야' 심형탁, 日 내 17살 나이차 인식? "사랑하면 괜찮다는 분위기" 허영만, '주식 루머' 해명… "실은 땅 샀는데 그게 사기였다"