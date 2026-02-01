젠슨 황 “TSMC 생산능력 10년간 두 배 늘 것”

AI칩 수요 확대에도 자신감

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 대만의 세계 1위 반도체 파운드리(위탁생산) 업체 TSMC의 생산능력이 10년간 갑절로 늘어날 것이라며 향후로도 인공지능(AI)칩 공급에 문제가 없을 것이라고 강조했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자. 로이터연합뉴스

31일(현지시간) 블룸버그통신 등에 따르면 황 CEO는 이날 대만 타이베이에서 TSMC 등 반도체 공급업체들과 만찬 직후 식당 앞에서 기자들과 만나 “앞으로 10년 동안 TSMC는 생산능력을 100% 이상 증대할 것”이라며 “이는 상당한 수준의 생산량 확대”라고 말했다. AI 열풍이 식지 않고 있는 가운데 AI칩이 앞으로도 충분히 공급될 수 있다는 의미다.



황 CEO는 수요 역시 충분하다고 강조했다. 그는 “올해 (AI칩의) 수요가 매우 많다”며 “TSMC는 올해 매우 열심히 일해야 한다. 내가 (반도체 소재인) 웨이퍼를 많이 필요로 하기 때문”이라고 말했다.



황 CEO는 자신이 오픈AI의 사업 접근 방식을 비판하며 투자를 보류했다는 일부 보도에 대해서는 “말도 안 되는 소리”라고 일축하며 “우리는 오픈AI에 엄청난 투자를 할 것”이라고 밝혔다.