문화에서 경제까지, 선순환으로 여는 2026 청송의 도약

문화경제 활성화 통한 건강하고 풍요로운 청송

경북 청송군은 ‘희망가득, 함께 일어서는 청송’이라는 2026년 군정운영 방향에 발맞춰, 문화경제 분야에서 '지속가능한 시장경제, 다채로운 문화관광'을 전략과제로 정하고 이를 적극 추진한다고 1일 밝혔다.

특히 문화와 예술을 지역 발전의 핵심 동력으로 인식하고, 군민 삶의 질 향상과 지역경제 활성화를 동시에 실현하는 ‘문화경제 활성화를 통한 건강하고 풍요로운 청송’ 조성에 박차를 가할 계획이다.

청송 아이스클라이밍 월드컵 모습. 청송군 제공

이를 위해 주민 맞춤형 문화교양 강좌 운영을 비롯 문화예술단체 및 전통문화 전승단체 활동 지원, 주민 주도형 문화예술 아이디어 프로젝트 등 다양한 문화사업을 추진해 군민의 문화예술 향유 기반을 탄탄히 구축하고자 한다.

저소득층을 위한 문화누리카드 발급, 청년을 위한 청년문화예술패스 지원, 지역 종교시설을 활용한 문화사랑방 운영 지원 등 문화복지 사업을 확대해 문화소외계층을 줄이고 모든 군민이 일상에서 문화를 누릴 수 있는 환경을 조성할 방침이다.

청송 백자축제에서 아이들이 백자를 만드는 체험을 하고 있다.

청송을 대표하는 문화유산인 청송백자를 주제로 한 ‘청송백자축제’도 올해 더욱 다채로운 프로그램으로 개최될 예정이다.

이번 축제는 청송백자의 우수한 가치를 널리 알리고 문화예술과 연계한 다양한 콘텐츠를 선보여 지역 주민과 관광객 모두에게 특별한 경험을 제공할 것으로 기대된다.

청송백자축제는 청송사과축제와 함께 청송을 대표하는 문화관광축제로 자리매김하며, 특화공연과 다채로운 문화예술 공연이 어우러져 청송이 일상 속에서 풍부한 문화를 향유하는 도시로 도약하는 계기가 될 전망이다.

국가유산 보존·관리에도 힘을 쏟는다.

청송의 국가유산은 천혜의 자연환경과 조화를 이루는 소중한 전통문화유산이자 역사문화관광자원으로, 군은 총 32억원의 예산을 확보해 19개소의 국가 및 도지정 국가유산 보수·정비사업을 추진하고 있다.

청송 특화공연 모습.

아울러 국가유산 기반시설 구축을 통해 활용도를 높여 효율적인 보존과 전승은 물론 지역경제 활성화에도 기여할 계획이다.

중요 목조문화유산의 재난 예방을 위해 방재시설 구축과 시설 개선, 지속적인 유지관리와 함께 국가유산 안전경비 인력을 배치·운영하고 있다.

이를 통해 각종 재난에 신속히 대응하고, 일자리 창출과 민간 고용 확대 효과도 기대하고 있다.

2025년 초대형 산불로 소실된 지정문화유산에 대해서는 긴급보수 등 복원사업을 지속적으로 추진하고 있다.

국가유산 복원은 훼손된 문화유산의 가치를 회복하고 역사·문화적 의미를 재조명함으로써 지역 주민의 자긍심을 높이는 계기가 될 것이다.

더불어 지역 곳곳에 산재한 향토유산과 비지정 역사문화자원을 발굴해 국가(도)지정 문화유산으로 지정·승격될 수 있도록 조사·연구를 추진하고, 이를 통해 청송 문화유산의 가치를 대외적으로 널리 알릴 계획이다.

체육 분야에서도 청송군은 산악스포츠 도시로서의 정체성을 더욱 공고히 하고, 생활체육 인프라 확충을 통해 군민 건강 증진과 삶의 질 향상을 도모하고 있다.

올해 파천면 중평리 청송군 골프연습장(전장 230m, 36타석)과 진보면 진안리 객주 파크골프장(27홀), 부남·현동 전천후 게이트볼장이 준공되면서 생활체육 기반이 한층 강화될 것으로 기대된다.

이는 증가하는 생활체육 수요와 고령층·동호인 중심의 체육활동 확대에 대응하기 위한 것으로, 군민들이 사계절 쾌적하고 안전한 환경에서 체육활동을 즐길 수 있는 여건을 마련하게 된다.

청송군은 2025년 초대형 산불 피해로 다수의 체육대회가 취소되는 어려움을 겪었으나, 지난 1월 18개국 120여 명의 세계 정상급 선수들이 참가한 ‘청송 아이스클라이밍 월드컵’을 성공적으로 개최하며 체육 분야 회복의 전환점을 마련했다.

이를 계기로 체육대회를 단계적으로 정상화하고 전국 단위 스포츠대회를 유치해 지역에 활력을 불어넣는 한편, ‘산악스포츠의 메카 청송’으로서의 위상을 더욱 강화해 전문 스포츠와 생활체육이 균형 있게 성장하는 기반을 구축할 방침이다.

청송 전천후 게이트볼장 모습.

지역경제 활성화와 에너지복지 확대 정책도 적극 추진한다.

지역 소비 촉진을 위해 청송사랑화폐를 전년도와 동일한 700억 원 규모로 발행하고, 1월 15% 할인에 이어 산불 피해지역에 대한 특단의 조치로 2월부터는 20% 특별할인을 시행한다.

이와 함께 3억원 규모의 소상공인 특례보증 지원 확대, 카드수수료 지원, 소상공인 출산장려 아이보듬 지원사업 등을 통해 소상공인의 경영 안정과 지역경제 회복을 적극 뒷받침할 계획이다.

군민 에너지복지 실현을 위해 신재생에너지 융복합 지원사업을 지난해에 이어 올해도 26억 원 규모로 추진하며, LPG 소형저장탱크 보급사업과 함께 신규사업으로 부남면 LPG 배관망 구축사업(54억 원)도 시행한다.

이를 통해 군민의 에너지 이용 편의를 높이고 지역경제 활성화로 이어지는 선순환 구조를 만들어갈 방침이다.

청송군 관계자는 “문화와 체육, 국가유산, 지역경제가 선순환하는 구조를 통해 군민이 일상에서 변화를 체감할 수 있도록 하겠다”며 “산불 피해를 극복하고 지역의 저력을 바탕으로 건강하고 풍요로운 청송을 만들어 가는 데 모든 행정 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.