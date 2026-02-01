경주시, 2026년 제1회 주민참여예산위원회 회의 개최

제6기 주민참여예산위원회 위원장·부위원장 선출 및 주민참여예산 운영방향 논의

경북 경주시는 지난달 30일 시청 대회의실에서 제6기 주민참여예산위원들이 참석한 가운데 ‘2026년 제1회 주민참여예산위원회 회의’를 열었다고 1일 밝혔다.

제6기 경주시 주민참여예산위원회는 연임 위원 14명과 신규 위원 21명 등 총 35명으로 구성됐다.

이날 회의에서 김성진 위원을 위원장으로, 안재철 위원을 부위원장으로 선출하고, 3개 분과위원장도 함께 선임했다.

회의에서는 △2027년도 주민참여예산 운영 방향 △주민 참여 확대 방안 △주민제안사업 공모 및 심사 절차 개선 방안 등에 대해 논의했다.

위원들은 제도의 실효성을 높이고, 주민 참여를 확대하기 위한 운영 개선이 필요하다는 데 의견을 모았다.

경주시는 제6기 위원회가 지역 현안 발굴 및 재정 운영의 투명성 제고에 기여할 것으로 기대하고 있다.

손기복 정책기획관은 “주민참여예산제가 실효성 있는 사업 발굴로 이어질 수 있도록 위원회의 적극적인 역할을 기대한다”고 말했다.

한편 주민참여예산제는 '지방재정법'에 근거해 운영되는 제도로, 경주시는 2015년 관련 조례를 제정한 이후 시민 참여형 예산 운영을 지속하고 있다.