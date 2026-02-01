한국원자력환경공단, IAEA 방사능분석 평가 전 항목 'A등급'

100여개 IAEA 회원국서 550개 실험실 참가

공단, 방사능분석 능력 세계적 수준 입증

한국원자력환경공단은 국제원자력기구(IAEA)가 주관한 '2025년 방사능분석 숙련도 평가'에 처음으로 참가해 전 항목에서 최고 등급인 A등급을 획득했다고 1일 밝혔다.

이번 평가는 전 세계 100여개 IAEA 회원국의 550여 개 실험실이 참여해 방사능 분석 결과의 정확도와 정밀도를 검증하는 방식으로 이뤄졌다.

한국원자력환경공단 본사 사옥 전경. 공단 제공

공단은 지난해 7월 IAEA로부터 제공받은 물 시료를 분석해 그 결과를 10월에 제출했다.

평가 결과 공단은 감마선방출핵종 5종인 22Na, 60Co, 133Ba, 134Cs, 137Cs 분석 전 항목에서 모두 A등급을 받으며 국제적인 방사능 분석 역량을 입증했다.

앞서 공단은 한국원자력안전기술원(KINS)이 주관한 방사능분석능력평가에서도 8년 연속 A등급을 획득한 바 있다.

공단은 이번 성과를 바탕으로 방사성폐기물 핵종 분석 결과에 대한 신뢰도를 더욱 높이기 위해 분석 대상 핵종을 지속적으로 확대할 방침이다.

조성돈 공단 이사장은 "올해부터 운영을 시작한 방폐물 분석센터가 국내 핵종 분석 분야를 선도하고, 관련 산업 생태계 육성과 안전한 방사선 환경 조성에도 힘쓰겠다"고 말했다.

한편, 공단은 경주 중저준위 방사성폐기물 처분시설 부지 주변과 방폐물 해상 운반 경로의 토양과 해수 등 24종의 시료를 119개 지점에서 채취해 연간 2750건의 방사선 환경조사를 실시하고 있다.

조사 결과는 공단 누리집을 통해 공개하고 있다.