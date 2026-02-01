울진서 전국 최대 중등 축구대회 팡파르… 126팀·3000여명 참가

'2026 울진금강송 춘계 전국 중등 축구대회'

지난달 29일부터 2월 11일까지 14일간 열전

울진종합운동장 보조구장 등 7개 구장서 개최

경북 울진군에서 국내 최대 규모의 중등 축구대회가 펼쳐진다.

울진군은 지난달 29일부터 2월 11일까지 14일간 울진종합운동장 보조구장 등 7개 구장에서 '2026 울진금강송 춘계 전국 중등 축구대회'를 개최한다고 1일 밝혔다.

지난해 열린 울진금강송 춘계 중등 축구대회 경기 모습. 울진군 제공

이번 대회에는 전국의 중등부 126개 팀에서 3000여 명의 선수단이 참가해 조별 리그와 본선 토너먼트 방식으로 경기를 치른다.

본선 경기는 연호·보조·흥부·죽변구장에서 열리며, 유튜브를 통한 온라인 생중계도 진행한다.

유망주 발굴의 산실로 불리는 '울진금강송 춘계 중등 축구대회'는 중등 1·2학년 선수들에게 실전 경험과 성장 기회를 제공하기 위해 매년 열리고 있다.

특히 올해는 프로축구단 산하 중등부 16개 팀이 참가해 대회의 경쟁력과 수준이 한층 높아질 것으로 기대된다.

울진군은 대회 기간 선수단과 지도자, 학부모 등 수천 명의 방문객이 울진을 찾을 것으로 예상돼 지역경제에 긍정적인 효과를 낼 것으로 기대하고 있다.

손병복 울진군수는 "앞으로도 스포츠와 관광을 연계한 전략적 마케팅을 통해 '스포츠 중심 도시 울진'의 위상을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.