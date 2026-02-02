그래미 수상자들, 트럼프 행정부 이민단속 규탄…"ICE 아웃"

잇단 총격사건에 저항의식 고조…스타들, 가족 이민사 전하기도

최고 권위의 대중음악 시상식으로 꼽히는 그래미 어워즈 무대에서 도널드 트럼프 행정부의 강경한 이민단속 정책과 최근 잇달았던 총격 사건을 규탄하는 목소리가 쏟아졌다.



1일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA)에서 열린 제68회 그래미 시상식에서는 주요 부문을 제외하고 다수의 상을 시상하는 사전행사(Premiere Ceremony)에서부터 미 이민세관단속국(ICE)과 트럼프 행정부를 비판하고 단속 작전 중단을 촉구하는 언급이 잇달았다.

1일 그래미 시상식에서 드레스에 'ICE 아웃' 배지 단 싱어송라이터 에이미 앨런. 로이터=연합뉴스

'라틴 팝의 여왕'으로 불리는 쿠바 출신 가수 글로리아 에스테판(68)은 이날 라틴 앨범 부문 상을 받은 뒤 "모든 사람이 여기에 있고 싶어 하는 이유인 민주주의 원칙의 핵심을 소중히 간직하고 지켜내야 한다"며 "우리 정부가 인간성(humanity)에 대한 우리의 간청을 들어주길 바란다. 그것이 우리가 이 세상에서 가장 필요로 하는 것"이라고 강조했다.



30세의 젊은 싱어송라이터 켈라니도 알앤비(R&B) 노래·퍼포먼스 부문에서 수상한 뒤 "함께하면 우리는 더 강해진다. 지금 세상에서 벌어지고 있는 모든 부당함에 맞서 목소리를 내야 한다"며 ICE를 비난하는 욕설을 외치고 소감을 마무리했다.



가수 겸 래퍼 샤부지는 컨트리 듀오 퍼포먼스 부문에서 수상하고 무대에 올라 나이지리아 출신 1세대 이민자인 어머니에게 감사를 표한 뒤 "이민자들이 이 나라를 건설했다. 이 상은 그분들과 모든 이민자 자녀를 위한 것"이라고 강조해 좌중의 큰 박수를 받았다.



이날 행사장에는 켈라니와 다른 싱어송라이터 에이미 앨런 등 많은 음악인이 ICE의 단속 작전 중단을 촉구하는 'ICE 아웃'(Ice Out) 배지를 옷에 달고 참석했다.



이민단속 반대 운동에 앞장서는 활동가들은 이날 행사장 일대에서 참석자들에게 해당 배지를 배포하기도 했다.



라틴계 이민자 옹호단체 마레모토의 제스 모랄레스 로케토 사무국장은 "음악인들은 특히 반항적이고 펑크록의 정신을 옹호한다"며 "우리가 여기서 큰 지지를 받는 것은 당연하다고 생각한다"고 AP통신에 말했다.



얼터너티브·인디포크 밴드 '본 이베어' 멤버 버논은 AP통신과 인터뷰에서 "음악이 존재하는 이유는 사람들을 치유하고 하나로 모으기 위함이라고 생각한다"며 "지금 진짜 필요한 일은 미니애폴리스 현장에서 활동하는 사람들이 하고 있고, 우리는 그들에게 박수를 보내고 싶을 뿐"이라고 말했다.



지난달 미네소타주 미니애폴리스에서는 ICE 등 연방 이민단속 요원이 작전 과정에서 미국 시민에게 총격을 가해 숨지게 하는 사건이 잇달아 발생해 미국 사회에 큰 파문을 일으켰다.



지난 주말에는 미니애폴리스를 비롯한 미국 주요 도시 곳곳에서 트럼프 행정부와 이민 당국을 규탄하는 대규모 시위가 열렸다.

<연합>