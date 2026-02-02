"자민당, 총선서 과반 크게 웃돌 듯"…日언론, 여당 압승 전망

아사히신문, 중반 판세 분석…여당, 3분의 2이상 의석 확보 가능성

(교도=연합뉴스) 다카이치 사나에 일본 총리가 1일 기후현에서 선거 유세를 하면서 테이핑한 손가락을 들어 보이고 있다. 다카이치 총리는 이날 손 부상을 이유로 NHK TV의 여야 토론 프로그램 참석 일정은 취소했다. 그는 SNS를 통해 "며칠간 유세장에서 열렬한 지원자들과 악수할 때 손이 세게 당겨져 다쳤다"며 "지병으로 류마티스 관절염이 있어서 손이 부어버렸다"고 밝혔다. 2026.2.1. evan@yna.co.kr

일본 집권 자민당이 오는 8일 치러지는 총선거에서 중의원의 절반을 크게 웃도는 의석을 차지하는 등 여당이 압승할 것이라는 분석이 나왔다.



아사히신문은 지난달 31일부터 지난 1일까지 약 37만명을 상대로 벌인 전화·인터넷 여론조사 결과 등을 토대로 선거전 중반 판세를 분석한 결과. 자민당이 과반 의석(233석)을 크게 웃돌 기세이며 연립 일본유신회와 함께 전체 여당 의석이 300석 이상도 엿볼 수 있다고 2일 보도했다.



분석 결과 자민당은 292석 전후(278∼306석)의 의석 확보가 가능할 것으로 예상됐다.



선거 공시 전 자민당의 의석은 198석이었다.



연립 일본유신회의 의석수는 32석 전후(25∼38석)로 예상됐다.



이에 따라 중의원 전체 의석(465석)의 3분의 2인 310석 이상을 여당이 차지할 가능성이 있다고 신문은 전했다.



여당이 중의원에서 3분의 2 이상 의석을 보유하면 현재 여소야대인 참의원에서 법안이 부결되더라도 중의원에서 재의결해 가결할 수 있다.



제1야당인 입헌민주당과 제3야당 공명당이 '중도'를 기치로 손을 잡고 만든 신당 '중도개혁 연합'은 힘을 쓰지 못하고 있다.



신당의 예상 의석수는 74석 전후(60∼87석)로 분석됐다. 종전 의석수(167석)의 절반에도 못 미칠 수 있다는 이야기다.



이밖에 정당별 획득 예상 범위 의석수는 국민민주당(23∼34석), 참정당(8∼14석), 팀 미라이(6∼10석), 공산당(4∼10석), 레이와신센구미(2∼6석) 등 순이다.



작년 참의원 선거 때 처음 국정에 진출한 팀 미라이는 크게 약진할 기세이고 우익 야당 참정당도 의석을 종전(2석)보다 크게 늘릴 전망이라고 이 신문은 전했다.

